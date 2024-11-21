https://ria.ru/20241121/ukraina-1984940386.html

В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света

В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 21.11.2024

В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света введены в четверг в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях Украины, сообщает энергокомпания ДТЭК. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T09:06

2024-11-21T09:06

2024-11-21T09:06

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Экстренные отключения света введены в четверг в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях Украины, сообщает энергокомпания ДТЭК. Ранее в четверг областные энергокомпании сообщали о введении аварийных отключений света в Житомирской и Сумской областях на фоне дефицита генерации. "Экстренные отключения света применяются в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. Кроме того, по данным компании, экстренные отключения света введены и на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики. В воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241120/svo-1984818958.html

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в мире, киев, украина, россия, дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии)