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В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 21.11.2024
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https://ria.ru/20241121/ukraina-1984940386.html
В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света
В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 21.11.2024
В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в четверг в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях Украины, сообщает энергокомпания ДТЭК. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:06
2024-11-21T09:06
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Экстренные отключения света введены в четверг в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях Украины, сообщает энергокомпания ДТЭК. Ранее в четверг областные энергокомпании сообщали о введении аварийных отключений света в Житомирской и Сумской областях на фоне дефицита генерации. "Экстренные отключения света применяются в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. Кроме того, по данным компании, экстренные отключения света введены и на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики. В воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241120/svo-1984818958.html
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в мире, киев, украина, россия, дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , В мире, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света ввели в нескольких регионах Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Экстренные отключения света введены в четверг в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях Украины, сообщает энергокомпания ДТЭК.
Ранее в четверг областные энергокомпании сообщали о введении аварийных отключений света в Житомирской и Сумской областях на фоне дефицита генерации.
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"Экстренные отключения света применяются в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
Кроме того, по данным компании, экстренные отключения света введены и на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
В воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВ миреКиевУкраинаРоссияДмитрий ПесковДТЭКВооруженные силы УкраиныМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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