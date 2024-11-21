https://ria.ru/20241121/ukraina-1984933025.html

ATACMS, обещанные США Киеву, вышли из строя еще в 2015 году

ATACMS, обещанные США Киеву, вышли из строя еще в 2015 году - РИА Новости, 21.11.2024

ATACMS, обещанные США Киеву, вышли из строя еще в 2015 году

Некоторые из ракет ATACMS, обещанных США Украине, утратили пригодность еще в 2015 году, что потребовало значительных финансовых вложений для их восстановления,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T07:09

2024-11-21T07:09

2024-11-21T07:34

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

владимир путин

джо байден

сергей лавров

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942173955_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c01cbcd40d2ed57d4e1cb10023979377.jpg

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Некоторые из ракет ATACMS, обещанных США Украине, утратили пригодность еще в 2015 году, что потребовало значительных финансовых вложений для их восстановления, свидетельствуют данные анализа бюджетных документов Пентагона, проведенного РИА Новости.Согласно отчетам, в 2016 финансовом году армия США потратила 30,1 миллиона долларов на модернизацию десяти таких ракет, чтобы продлить их срок эксплуатации на десять лет. Однако к 2025 году, как следует из документов, эти ракеты снова перестанут быть пригодны для использования.В период с 2016 по 2021 финансовый год армия США потратила 1,22 миллиарда долларов на модернизацию 1075 единиц ATACMS. В 2020 году было дополнительно закуплено 240 новых ракет, что довело их общее количество до 1575 по состоянию на март 2023 года. С учетом устаревания ATACMS армия США активно заменяет их на более современные ракеты Precision Strike Missile (PrSM). Согласно документам Пентагона, в 2023 финансовом году закуплено 42 ракеты PrSM, в 2024 — 110, а в 2025 планируется приобрести еще 230 единиц.Стоимость одной ракеты ATACMS составляет около одного миллиона долларов, тогда как PrSM стоит более чем вдвое дороже. Эти данные могут объяснить, почему Украина получила вооружения на 33,3 миллиарда долларов через программу списания в рамках президентских полномочий, а Пентагон потратил 45,7 миллиарда долларов на замену своих запасов.Вашингтон, как указывается в документах, использовал возможность избавиться от устаревающих ракет, таких как ATACMS, одновременно обновляя свои арсеналы за счет финансирования, выделенного под оказание "военной помощи Украине". В минувшее воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.Во вторник Минобороны сообщило, что ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.Во вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.Как заявлял ранее президент, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.

https://ria.ru/20241119/malinen-1984633642.html

https://ria.ru/20241119/atacms-1984492805.html

https://ria.ru/20241118/ssha-1984300413.html

https://ria.ru/20241120/bayden-1984757186.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, владимир путин, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато, в мире