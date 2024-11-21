https://ria.ru/20241121/ukraina-1984931431.html

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2024

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T06:37

2024-11-21T06:37

2024-11-21T06:40

специальная военная операция на украине

днепропетровск

вооруженные силы украины

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – Прим. ред.) слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит на всей территории страны. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241120/vzryvy-1984878696.html

днепропетровск

украина

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днепропетровск, вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина, россия, в мире