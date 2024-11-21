https://ria.ru/20241121/ukraina-1984929355.html

Экс-сотрудник СБУ рассказал о пыточных в каждом крупном городе Украины

Экс-сотрудник СБУ рассказал о пыточных в каждом крупном городе Украины - РИА Новости, 21.11.2024

Экс-сотрудник СБУ рассказал о пыточных в каждом крупном городе Украины

Киевский режим имеет пыточные в каждом крупном городе Украины, сообщил РИА Новости экс-полковник СБУ Александр Мазур. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T04:47

2024-11-21T04:47

2024-11-21T04:47

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Киевский режим имеет пыточные в каждом крупном городе Украины, сообщил РИА Новости экс-полковник СБУ Александр Мазур. Ранее Мазур рассказал РИА Новости, что Служба безопасности Украины и другие силовые структуры имеют свои пыточные. Он отмечал, что украинские спецслужбы пытают людей током, утоплением, подвешиванием на крюках. "В каждом крупном городе существует такое (пыточные - ред.), в каждом крупном военном подразделении существуют свои внутренние тюрьмы, к которым нет доступа никому", - сказал собеседник агентства. Мазур также ранее рассказал РИА Новости, что украинские силовики пытали людей в здании полиции в Покровске (Красноармейск) в ДНР. Он отметил, что задержанного, который находился в полиции рядом с ним, украинские силовики посадили вместе с другом в пыточные и пытали трое суток, затем выпустили через семь дней, так как ждали, чтобы сошли следы пыток. В октябре 2013 года Александр вышел на пенсию с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления Службы безопасности Украины. Затем уже переехал в ДНР. С 2017 по 2018 год оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года Верховный суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по республике за шпионаж (статья 276 УК России).

https://ria.ru/20241118/sbu-1984314738.html

https://ria.ru/20241111/eks-podpolkovnik-1982997720.html

донецкая народная республика

россия

покровск

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донецкая народная республика, в мире, россия, покровск, служба безопасности украины