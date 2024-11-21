https://ria.ru/20241121/ukraina-1984928420.html

На Западе раскрыли план Зеленского подарить США российские ресурсы

На Западе раскрыли план Зеленского подарить США российские ресурсы - РИА Новости, 21.11.2024

На Западе раскрыли план Зеленского подарить США российские ресурсы

Владимир Зеленский предложил США совместно разрабатывать месторождения украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе и на перешедших России... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T04:24

2024-11-21T04:24

2024-11-21T06:18

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

мария захарова

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155570/56/1555705657_0:270:3020:1969_1920x0_80_0_0_3e12bb0a7d6fd62cd0ca7b7570dcf962.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский предложил США совместно разрабатывать месторождения украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе и на перешедших России территориях, что якобы поможет ему добиться расположения со стороны будущего американского президента Дональда Трампа, пишет польское издание Portal Obronny."Аналитики подчеркивали, что минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в "триллионы долларов", включая титан, графит и литий, могут стать разменной монетой в переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом", — говорится в материале.По оценке NYT, на которую ссылается издание, на Украине содержатся 7 процентов мировых запасов титана, 20 процентов запасов графита и 500 тысяч тонн лития. При этом Украина не разрабатывала упомянутые месторождения ввиду отсутствия необходимых для освоения мощностей, которыми обладает Запад.Вместе с тем автор замечает, что реализация плана Зеленского осложняется местоположением этих ресурсов: наиболее богатая ими часть Украины уже вошла в состав России или контролируется ею. Так, Донбасс и Крым имеют крупные залежи природного (сланцевого) газа, а запасы сланцевой нефти на шельфе Черного моря могут достигать 100-150 миллионов баррелей. "Сделка, якобы предложенная Зеленским, будет актуальна тогда, когда Украина вернет свои восточные и южные территории… Может быть, кто-то знает, как заставить их (Россию – Прим. ред.) отдать эти почти 20 процентов украинской территории, которая по их закону уже является частью Российской Федерации?", - задается вопросом автор, отмечая малую вероятность подобного развития событий.Ранее газета Financial Times сообщила, что Владимир Зеленский, пытаясь заинтересовать экс-президента США Дональда Трампа, в сентябре во время встречи в Нью-Йорке представил ему свой так называемый "план победы", победившего на выборах американского политика заинтересовал пункт о доступе к ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими.Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот "план" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241120/zelenskiy-1984730306.html

https://ria.ru/20241112/es-1983275924.html

https://ria.ru/20241112/finansirovanie-1983205203.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мария захарова, нато, в мире