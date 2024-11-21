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Бойцов "Днепра" учат новым приемам противодействия БПЛА и форсированию рек - РИА Новости, 21.11.2024
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02:05 21.11.2024 (обновлено: 08:27 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/ukraina-1984925517.html
Бойцов "Днепра" учат новым приемам противодействия БПЛА и форсированию рек
Бойцов "Днепра" учат новым приемам противодействия БПЛА и форсированию рек - РИА Новости, 21.11.2024
Бойцов "Днепра" учат новым приемам противодействия БПЛА и форсированию рек
Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" проходят в зоне СВО курс по форсированию водных преград и обучению новым тактическим приемам борьбы с... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T02:05
2024-11-21T08:27
специальная военная операция на украине
россия
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ГЕНИЧЕСК, 21 ноя - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" проходят в зоне СВО курс по форсированию водных преград и обучению новым тактическим приемам борьбы с украинскими беспилотниками, сообщил РИА Новости инструктор по тактической подготовке с позывным "Каскад". "Передаем свои знания, свой опыт, делимся. Разрабатываем какие-то новые тактики, стратегии. И соответственно, вместе с бойцами. Готовим их. Обучаем… Больше упор делаем на действиях на островной зоне. Соответственно это выполнение каких-то разведывательных операций. Движение личного состава по лесополосе, преодоление мино-взрывных заграждений, ну и водная переправа", - сообщил инструктор из группировки "Днепр" с позывным "Каскад". Офицер подчеркнул, что в связи с большим количеством беспилотников противника личный состав группировки дополнительно обучают противодействию разведывательным БПЛА врага. "Готовим их правильно маскироваться. Правильно использовать какие-то спецсредства, теплоизоляционные одеяла например. Так же (обучаем) противодействию ударным FPV-дронам. Как от них прятаться. Как от них уворачиваться", - подчеркнул инструктор. Военнослужащие группировки разработали целый спектр тактических приемов борьбы с дронами и подобрали широкую номенклатуру средств противодействия беспилотникам противника, включая применение средств РЭБ и охотничьих дробовиков для уничтожения БПЛА. "Используем охотничьи ружья, чтобы сбивать вражеские дроны", - сказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Леший".
https://ria.ru/20241119/artilleriya-1984506368.html
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353
60
353
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Бойцов "Днепра" учат новым приемам противодействия БПЛА и форсированию рек
Штурмовиков "Днепра" учат новым приемам противодействия беспилотникам и форсированию рек, сообщил РИА Новости инструктор по тактической подготовке с позывным "Каскад"
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Бойцов "Днепра" учат новым приемам противодействия БПЛА и форсированию рек

Бойцов "Днепра" учат приемам противодействия БПЛА и форсированию рек в зоне СВО

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ГЕНИЧЕСК, 21 ноя - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" проходят в зоне СВО курс по форсированию водных преград и обучению новым тактическим приемам борьбы с украинскими беспилотниками, сообщил РИА Новости инструктор по тактической подготовке с позывным "Каскад".
"Передаем свои знания, свой опыт, делимся. Разрабатываем какие-то новые тактики, стратегии. И соответственно, вместе с бойцами. Готовим их. Обучаем… Больше упор делаем на действиях на островной зоне. Соответственно это выполнение каких-то разведывательных операций. Движение личного состава по лесополосе, преодоление мино-взрывных заграждений, ну и водная переправа", - сообщил инструктор из группировки "Днепр" с позывным "Каскад".
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Группировка "Днепр" ведет борьбу с обученной за границей артиллерией ВСУ
19 ноября, 06:01
Офицер подчеркнул, что в связи с большим количеством беспилотников противника личный состав группировки дополнительно обучают противодействию разведывательным БПЛА врага.
"Готовим их правильно маскироваться. Правильно использовать какие-то спецсредства, теплоизоляционные одеяла например. Так же (обучаем) противодействию ударным FPV-дронам. Как от них прятаться. Как от них уворачиваться", - подчеркнул инструктор.
Военнослужащие группировки разработали целый спектр тактических приемов борьбы с дронами и подобрали широкую номенклатуру средств противодействия беспилотникам противника, включая применение средств РЭБ и охотничьих дробовиков для уничтожения БПЛА.
"Используем охотничьи ружья, чтобы сбивать вражеские дроны", - сказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Леший".
Военнослужащий мобильного разведывательного расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Расчет БПЛА группировки "Днепр" устраивает воздушные засады дронам ВСУ
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