https://ria.ru/20241121/ukraina-1984925517.html

Бойцов "Днепра" учат новым приемам противодействия БПЛА и форсированию рек

Бойцов "Днепра" учат новым приемам противодействия БПЛА и форсированию рек - РИА Новости, 21.11.2024

Бойцов "Днепра" учат новым приемам противодействия БПЛА и форсированию рек

Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" проходят в зоне СВО курс по форсированию водных преград и обучению новым тактическим приемам борьбы с... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T02:05

2024-11-21T02:05

2024-11-21T08:27

специальная военная операция на украине

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984937269_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d77efd734d317c3732f41a09c22a7f5b.jpg

ГЕНИЧЕСК, 21 ноя - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" проходят в зоне СВО курс по форсированию водных преград и обучению новым тактическим приемам борьбы с украинскими беспилотниками, сообщил РИА Новости инструктор по тактической подготовке с позывным "Каскад". "Передаем свои знания, свой опыт, делимся. Разрабатываем какие-то новые тактики, стратегии. И соответственно, вместе с бойцами. Готовим их. Обучаем… Больше упор делаем на действиях на островной зоне. Соответственно это выполнение каких-то разведывательных операций. Движение личного состава по лесополосе, преодоление мино-взрывных заграждений, ну и водная переправа", - сообщил инструктор из группировки "Днепр" с позывным "Каскад". Офицер подчеркнул, что в связи с большим количеством беспилотников противника личный состав группировки дополнительно обучают противодействию разведывательным БПЛА врага. "Готовим их правильно маскироваться. Правильно использовать какие-то спецсредства, теплоизоляционные одеяла например. Так же (обучаем) противодействию ударным FPV-дронам. Как от них прятаться. Как от них уворачиваться", - подчеркнул инструктор. Военнослужащие группировки разработали целый спектр тактических приемов борьбы с дронами и подобрали широкую номенклатуру средств противодействия беспилотникам противника, включая применение средств РЭБ и охотничьих дробовиков для уничтожения БПЛА. "Используем охотничьи ружья, чтобы сбивать вражеские дроны", - сказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Леший".

https://ria.ru/20241119/artilleriya-1984506368.html

https://ria.ru/20241119/raschet-1984488062.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бойцов "Днепра" учат новым приемам противодействия БПЛА и форсированию рек Штурмовиков "Днепра" учат новым приемам противодействия беспилотникам и форсированию рек, сообщил РИА Новости инструктор по тактической подготовке с позывным "Каскад" 2024-11-21T02:05 true PT3M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия