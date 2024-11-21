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В США высказались о появлении ядерного оружия у Украины - РИА Новости, 21.11.2024
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00:58 21.11.2024 (обновлено: 06:03 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/ukraina-1984923228.html
В США высказались о появлении ядерного оружия у Украины
В США высказались о появлении ядерного оружия у Украины - РИА Новости, 21.11.2024
В США высказались о появлении ядерного оружия у Украины
Появление ядерного оружия у Украины могло бы значительно изменить характер вызовов сдерживания для США, их союзников и партнеров, заявила в среду заместитель... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T00:58
2024-11-21T06:03
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Появление ядерного оружия у Украины могло бы значительно изменить характер вызовов сдерживания для США, их союзников и партнеров, заявила в среду заместитель помощника госсекретаря Александра Белл. &quot;Например, появление у Украины ядерного оружия могло бы значительно изменить характер вызовов сдерживания для Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров&quot;, – заявила Белл, выступая в Вашингтоне в рамках дискуссии в Центре международных и стратегических исследований (CSIS, его деятельность признана нежелательной на территории России).По ее словам, такие вызовы могут затруднить поддержание эффективной стратегии сдерживания. Белл отметила, что успех режима нераспространения ядерного оружия зависит от добросовестного выполнения обязательств каждым государством, но также требует международного сотрудничества, особенно в условиях вызовов со стороны "отдельных нарушителей". Она добавила, что участие США в соглашениях по контролю над вооружениями способствует международной поддержке глобального режима нераспространения. Это, в свою очередь, помогает предотвращать появление новых вызовов, добавила американская чиновница.Британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, ранее сообщила, что Киев может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь.Украина уже призывала Запад к ее скорейшему приглашению в НАТО, в противном случае угрожая созданием ядерного оружия. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Киев якобы может сконструировать такую боеголовку в течение нескольких недель.Как заявлял президент России Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока не ясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что оно может появиться у Киева. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины встретит соответствующую реакцию и Россия не допустит создания ядерного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине такое оружие.
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984901564.html
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украина
сша
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат)
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат)
В США высказались о появлении ядерного оружия у Украины

Госдеп: появление ядерного оружия у Украины могло бы осложнить сдерживание

CC0 / Jack W. Aeby / Ядерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
CC0 / Jack W. Aeby /
Ядерный взрыв. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Появление ядерного оружия у Украины могло бы значительно изменить характер вызовов сдерживания для США, их союзников и партнеров, заявила в среду заместитель помощника госсекретаря Александра Белл.
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"Например, появление у Украины ядерного оружия могло бы значительно изменить характер вызовов сдерживания для Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров", – заявила Белл, выступая в Вашингтоне в рамках дискуссии в Центре международных и стратегических исследований (CSIS, его деятельность признана нежелательной на территории России).

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По ее словам, такие вызовы могут затруднить поддержание эффективной стратегии сдерживания.
Белл отметила, что успех режима нераспространения ядерного оружия зависит от добросовестного выполнения обязательств каждым государством, но также требует международного сотрудничества, особенно в условиях вызовов со стороны "отдельных нарушителей".
Она добавила, что участие США в соглашениях по контролю над вооружениями способствует международной поддержке глобального режима нераспространения. Это, в свою очередь, помогает предотвращать появление новых вызовов, добавила американская чиновница.
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Британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, ранее сообщила, что Киев может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь.
Украина уже призывала Запад к ее скорейшему приглашению в НАТО, в противном случае угрожая созданием ядерного оружия. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Киев якобы может сконструировать такую боеголовку в течение нескольких недель.
Как заявлял президент России Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока не ясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что оно может появиться у Киева. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины встретит соответствующую реакцию и Россия не допустит создания ядерного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине такое оружие.
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