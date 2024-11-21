https://ria.ru/20241121/udary-1984979217.html

Во Франции сделали заявление после удара Storm Shadow вглубь России

Во Франции сделали заявление после удара Storm Shadow вглубь России - РИА Новости, 21.11.2024

Во Франции сделали заявление после удара Storm Shadow вглубь России

Удары ракетами Storm Shadow вглубь России — это провокация для втягивания НАТО в конфликт, пишет лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:36

2024-11-21T12:36

2024-11-21T18:13

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вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Удары ракетами Storm Shadow вглубь России — это провокация для втягивания НАТО в конфликт, пишет лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X."Украина впервые запустила британскую ракету прямо на территорию России. Это новая провокация с целью втянуть страны НАТО в безумную войну с Россией", — пожаловался политик.По его словам, безумные лидеры западных стран хотят начать третью мировую войну до того, как Дональд Трамп придет к власти в США в январе следующего года.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника утверждало, что ВСУ впервые применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь России.В этот же день газета Times сообщила со ссылкой на источники в британском правительстве, что США в скором времени разрешат Киеву использовать снаряды Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Одобрение со стороны Вашингтона было необходимо, поскольку наведение этих ракет происходит с использованием американских систем. В публикации уточнялось, что официального объявления на эту тему Великобритания делать не будет.

https://ria.ru/20241121/zelenskiy-1984951207.html

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в мире, россия, сша, франция, николя дюпон-эньян, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато