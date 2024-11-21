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В Тюмени несовершеннолетний приезжий избил подростка - РИА Новости, 21.11.2024
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07:48 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/tyumen-1984935268.html
В Тюмени несовершеннолетний приезжий избил подростка
В Тюмени несовершеннолетний приезжий избил подростка - РИА Новости, 21.11.2024
В Тюмени несовершеннолетний приезжий избил подростка
Несовершеннолетний приезжий избил подростка в одной из школ Тюмени, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщил СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T07:48
2024-11-21T07:48
россия
тюмень
тюменская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Несовершеннолетний приезжий избил подростка в одной из школ Тюмени, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщил СК РФ в Telegram-канале. Как отмечает ведомство, в социальных сетях сообщается о происшествии в одной из школ в Тюмени, где приезжий несовершеннолетний избил подростка. Конфликт начался с того, что группа несовершеннолетних попыталась заставить школьника встать на колени и извиниться перед фигурантом на камеру. "По факту применения в отношении ребенка насилия следственными органами регионального следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Помимо этого, глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о результатах расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах, причинах и условиях произошедшего.
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россия
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россия, тюмень, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Тюмень, Тюменская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюмени несовершеннолетний приезжий избил подростка

СК: несовершеннолетний приезжий избил подростка в тюменской школе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Несовершеннолетний приезжий избил подростка в одной из школ Тюмени, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
Как отмечает ведомство, в социальных сетях сообщается о происшествии в одной из школ в Тюмени, где приезжий несовершеннолетний избил подростка. Конфликт начался с того, что группа несовершеннолетних попыталась заставить школьника встать на колени и извиниться перед фигурантом на камеру.
"По факту применения в отношении ребенка насилия следственными органами регионального следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Помимо этого, глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о результатах расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах, причинах и условиях произошедшего.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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РоссияТюменьТюменская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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