https://ria.ru/20241121/tyumen-1984935268.html

В Тюмени несовершеннолетний приезжий избил подростка

В Тюмени несовершеннолетний приезжий избил подростка - РИА Новости, 21.11.2024

В Тюмени несовершеннолетний приезжий избил подростка

Несовершеннолетний приезжий избил подростка в одной из школ Тюмени, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщил СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T07:48

2024-11-21T07:48

2024-11-21T07:48

россия

тюмень

тюменская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Несовершеннолетний приезжий избил подростка в одной из школ Тюмени, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщил СК РФ в Telegram-канале. Как отмечает ведомство, в социальных сетях сообщается о происшествии в одной из школ в Тюмени, где приезжий несовершеннолетний избил подростка. Конфликт начался с того, что группа несовершеннолетних попыталась заставить школьника встать на колени и извиниться перед фигурантом на камеру. "По факту применения в отношении ребенка насилия следственными органами регионального следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Помимо этого, глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о результатах расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах, причинах и условиях произошедшего.

https://ria.ru/20241120/migrant-1984729347.html

россия

тюмень

тюменская область

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россия, тюмень, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)