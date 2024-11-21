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Более 100 тысяч речных туристов приняли волжские города Ивановской области - РИА Новости, 21.11.2024
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Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
11:33 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/turisty-1984967500.html
Более 100 тысяч речных туристов приняли волжские города Ивановской области
Более 100 тысяч речных туристов приняли волжские города Ивановской области - РИА Новости, 21.11.2024
Более 100 тысяч речных туристов приняли волжские города Ивановской области
Более 100 тысяч круизных туристов посетили города на Волге в Ивановской области за речной сезон в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:33
2024-11-21T11:33
ивановская область
кинешма
плес
андрей тарковский
туристы
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 100 тысяч круизных туристов посетили города на Волге в Ивановской области за речной сезон в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона. Также увеличилось количество судозаходов на 30% по сравнению с предыдущим годом. Так, в этом году волжские города приняли 473 теплохода. Кинешма в навигационном сезоне 2024 года приняла 201 теплоход и свыше 26 тысяч гостей. В прошлом году в Кинешму прибыло 20 тысяч туристов на 169 теплоходах. По данным Кинешемского музея, наиболее популярными среди круизных туристов оказались программы "Кинешма. История и Судьбы", "Ремесла и промыслы Кинешмы и Кинешемского уезда", "Пирог по-кинешемски". Также высоким спросом пользовались трассовые экскурсии в Юрьевец и Плес. Также одной из главных "точек притяжения" туристов в период речной навигации оказался Кинешемский драматический театр. Более 6 тысяч человек получили возможность взглянуть на Кинешму глазами А. Н. Островского и ощутить на себе атмосферу, в которой жил и творил писатель. Юрьевец принял около 12 тысяч круизных туристов, прибывших на 95 теплоходах. Это в три раза больше показателей прошлого года – первого после возобновления навигации. Особым спросом у гостей города пользуется дом-музей и арт-центр кинорежиссера Андрея Тарковского. Также туристам предлагались и пешеходные экскурсии по городу с посещением музеев и Богоявленского храма – самого старинного городского здания и многое другое. Плес в этом сезоне посетили более 67 тысяч человек на 177 теплоходах. В 2024 году по решению правительства РФ город вошел в список курортов федерального значения. Кроме того, в этом году возросло число компаний, круизные лайнеры которых делают остановки в Юрьевце, Кинешме, Плесе. В целом развитию малых городов Ивановской области уделяется особое внимание, а работа по их преобразованию не раз была отмечена на федеральном уровне.
https://ria.ru/20241119/ivanovo-1984588584.html
https://ria.ru/20241113/ivanovskaya--1981420751.html
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кинешма, плес , андрей тарковский, туристы
Ивановская область, Кинешма, Плес , Андрей Тарковский, туристы

Более 100 тысяч речных туристов приняли волжские города Ивановской области

© iStock.com / nantonovГород Кинешма
Город Кинешма - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© iStock.com / nantonov
Город Кинешма
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 100 тысяч круизных туристов посетили города на Волге в Ивановской области за речной сезон в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Также увеличилось количество судозаходов на 30% по сравнению с предыдущим годом. Так, в этом году волжские города приняли 473 теплохода.
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Кинешма в навигационном сезоне 2024 года приняла 201 теплоход и свыше 26 тысяч гостей. В прошлом году в Кинешму прибыло 20 тысяч туристов на 169 теплоходах.
По данным Кинешемского музея, наиболее популярными среди круизных туристов оказались программы "Кинешма. История и Судьбы", "Ремесла и промыслы Кинешмы и Кинешемского уезда", "Пирог по-кинешемски". Также высоким спросом пользовались трассовые экскурсии в Юрьевец и Плес.
Также одной из главных "точек притяжения" туристов в период речной навигации оказался Кинешемский драматический театр. Более 6 тысяч человек получили возможность взглянуть на Кинешму глазами А. Н. Островского и ощутить на себе атмосферу, в которой жил и творил писатель.
Юрьевец принял около 12 тысяч круизных туристов, прибывших на 95 теплоходах. Это в три раза больше показателей прошлого года – первого после возобновления навигации. Особым спросом у гостей города пользуется дом-музей и арт-центр кинорежиссера Андрея Тарковского. Также туристам предлагались и пешеходные экскурсии по городу с посещением музеев и Богоявленского храма – самого старинного городского здания и многое другое.
Плес в этом сезоне посетили более 67 тысяч человек на 177 теплоходах. В 2024 году по решению правительства РФ город вошел в список курортов федерального значения.
Кроме того, в этом году возросло число компаний, круизные лайнеры которых делают остановки в Юрьевце, Кинешме, Плесе. В целом развитию малых городов Ивановской области уделяется особое внимание, а работа по их преобразованию не раз была отмечена на федеральном уровне.
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Ивановская областьКинешмаПлесАндрей Тарковскийтуристы
 
 
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