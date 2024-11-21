https://ria.ru/20241121/turisty-1984967500.html

Более 100 тысяч речных туристов приняли волжские города Ивановской области

Более 100 тысяч речных туристов приняли волжские города Ивановской области - РИА Новости, 21.11.2024

Более 100 тысяч речных туристов приняли волжские города Ивановской области

Более 100 тысяч круизных туристов посетили города на Волге в Ивановской области за речной сезон в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:33

2024-11-21T11:33

2024-11-21T11:33

ивановская область

кинешма

плес

андрей тарковский

туристы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968939925_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_3e6e595166c61c1fc1795fb7b0c24fb9.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 100 тысяч круизных туристов посетили города на Волге в Ивановской области за речной сезон в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона. Также увеличилось количество судозаходов на 30% по сравнению с предыдущим годом. Так, в этом году волжские города приняли 473 теплохода. Кинешма в навигационном сезоне 2024 года приняла 201 теплоход и свыше 26 тысяч гостей. В прошлом году в Кинешму прибыло 20 тысяч туристов на 169 теплоходах. По данным Кинешемского музея, наиболее популярными среди круизных туристов оказались программы "Кинешма. История и Судьбы", "Ремесла и промыслы Кинешмы и Кинешемского уезда", "Пирог по-кинешемски". Также высоким спросом пользовались трассовые экскурсии в Юрьевец и Плес. Также одной из главных "точек притяжения" туристов в период речной навигации оказался Кинешемский драматический театр. Более 6 тысяч человек получили возможность взглянуть на Кинешму глазами А. Н. Островского и ощутить на себе атмосферу, в которой жил и творил писатель. Юрьевец принял около 12 тысяч круизных туристов, прибывших на 95 теплоходах. Это в три раза больше показателей прошлого года – первого после возобновления навигации. Особым спросом у гостей города пользуется дом-музей и арт-центр кинорежиссера Андрея Тарковского. Также туристам предлагались и пешеходные экскурсии по городу с посещением музеев и Богоявленского храма – самого старинного городского здания и многое другое. Плес в этом сезоне посетили более 67 тысяч человек на 177 теплоходах. В 2024 году по решению правительства РФ город вошел в список курортов федерального значения. Кроме того, в этом году возросло число компаний, круизные лайнеры которых делают остановки в Юрьевце, Кинешме, Плесе. В целом развитию малых городов Ивановской области уделяется особое внимание, а работа по их преобразованию не раз была отмечена на федеральном уровне.

https://ria.ru/20241119/ivanovo-1984588584.html

https://ria.ru/20241113/ivanovskaya--1981420751.html

кинешма

плес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кинешма, плес , андрей тарковский, туристы