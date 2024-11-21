https://ria.ru/20241121/trevoga-1984936267.html

В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников

В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 21.11.2024

В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил глава района Владимир Михед в Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T08:14

2024-11-21T08:14

2024-11-21T08:14

специальная военная операция на украине

ахтубинский район

астраханская область

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил глава района Владимир Михед в Telegram-канале. "Внимание всем! "Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов". Сохраняйте спокойствие и руководствуйтесь информацией на официальных страницах глав", - написал он.

https://ria.ru/20241121/pozhar-1984936134.html

ахтубинский район

астраханская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ахтубинский район, астраханская область, безопасность