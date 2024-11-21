https://ria.ru/20241121/trevoga-1984936267.html
В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников
В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 21.11.2024
В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил глава района Владимир Михед в Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T08:14
2024-11-21T08:14
2024-11-21T08:14
специальная военная операция на украине
ахтубинский район
астраханская область
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил глава района Владимир Михед в Telegram-канале. "Внимание всем! "Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов". Сохраняйте спокойствие и руководствуйтесь информацией на официальных страницах глав", - написал он.
https://ria.ru/20241121/pozhar-1984936134.html
ахтубинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ахтубинский район, астраханская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ахтубинский район, Астраханская область, Безопасность
В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ахтубинском районе Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников