https://ria.ru/20241121/trassa-1985037012.html

Участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области расширят до шестиполосного

Участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области расширят до шестиполосного - РИА Новости, 21.11.2024

Участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области расширят до шестиполосного

Участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области протяженностью 94 километра планируется расширить до шестиполосного, сообщил журналистам врио губернатора региона... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:08

2024-11-21T16:08

2024-11-21T16:08

ростовская область

ростов

юрий слюсарь

вячеслав петушенко

автодор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982425326_0:17:3160:1795_1920x0_80_0_0_e9be67dfdbc2e2f76181c046781a2170.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области протяженностью 94 километра планируется расширить до шестиполосного, сообщил журналистам врио губернатора региона Юрий Слюсарь. На площадке XVIII международного форума и выставки "Транспорт России" Слюсарь провел встречу с председателем правления госкомпании "Автодор" Вячеславом Петушенко. "С "Автодором" встреча была по поводу расширения трассы М-4 "Дон" от Каменска-Шахтинского до Ростова – 94 километра. Идея заключается в том, чтобы расшить одно из наиболее узких мест, где, собственно, все потоки сходятся. Когда летом добавляется туризм, движение сильно затруднено. Поэтому есть идея сделать дорогу (на этом участке - ред.) шестиполосной", - сказал врио главы региона. Он уточнил, что всего по территории Ростовской области проходит 390 километров трассы М-4 "Дон". При этом участок в 94 километра, о котором идет речь, был построен еще в 60-е годы. На стыке 90-х и 2000-х он был реконструирован до четырех полос, но теперь, когда интенсивность движения транспорта по М-4 "Дон" уже превышает 70 тысяч авто в сутки, этого категорически не хватает. "Это федеральный проект, реализацию которого почувствуют все жители Ростовской области, потому что эта дорога проходит по территории области. Это не только сообщение между регионами, но и значительное внутриобластное сообщение, которое будет улучшено", - добавил Слюсарь. По словам Петушенко, проект реконструкции М-4 "Дон" в Ростовской области в госкомпании считают приоритетным. Сейчас ведется подготовка к реализации проекта, он уже получил положительное заключение главгосэкспертизы. "Для нас это очень важный объект, проект, который нужно реализовать как можно быстрее. Дорогу на этом участке планируем расширить до шести полос. Будет очень сложно, потому что нужно очень грамотно организовать движение на время реконструкции, мы не можем полностью перекрывать проезд для транспорта. Тем более, есть ограничения на работы в летний период, чтобы не мешать автомобилистам, которые едут к Черному морю", - сказал председатель правления "Автодора". Петушенко предложил провести совместный штаб для определения конкретных задач, которые нужно будет выполнить.

https://ria.ru/20241121/mfts-1984958157.html

https://ria.ru/20241120/rassvet-1984899293.html

ростов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ростов, юрий слюсарь , вячеслав петушенко, автодор