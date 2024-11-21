https://ria.ru/20241121/tramp-1984969355.html

Трамп анонсировал продажу эксклюзивных гитар

Трамп анонсировал продажу эксклюзивных гитар - РИА Новости, 21.11.2024

Трамп анонсировал продажу эксклюзивных гитар

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп анонсировал продажу серии эксклюзивных гитар с лозунгом своей предвыборной кампании "Сделаем Америку вновь... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:41

2024-11-21T11:41

2024-11-21T11:41

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп анонсировал продажу серии эксклюзивных гитар с лозунгом своей предвыборной кампании "Сделаем Америку вновь великой", некоторые из которых сам лично подписал. "Скоро в продаже. Ограниченная серия гитар "45". Всего 1,3 тысячи акустических и электрогитар, некоторые подписаны мной лично", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Согласно информации на сайте Trump Guitars, музыкальные инструменты уже доступны для продажи. Отмечается, что из произведенных 1,3 тысячи экземпляров в продажу будет выпущено лишь 1 275 гитар. При этом всего 275 музыкальных инструментов будут подписаны лично Трампом, из которых 125 уже доступны покупателям. "Эти прекрасные гитары украшены культовой фразой "Make America Great Again", выгравированной перламутровой краской на грифе, и цифрой 45 на головке грифа, обозначающей прошлый срок пребывания президента Дональда Трампа на посту президента. Стоимость гитар начинается от тысячи долларов, при этом эксклюзивная гитара с личной подписью Трампа обойдется покупателям в 10-10,5 тысячи долларов. На сайте указано, что доставка гитары, имеющейся в продаже, займет 2-3 недели, а в случае предзаказа срок доставки увеличится до 5-6 месяцев.

https://ria.ru/20241112/tramp-1983311365.html

https://ria.ru/20240816/tramp-1966532024.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024