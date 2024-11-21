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В Белоруссию прибыла батарея зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" - РИА Новости, 21.11.2024
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15:12 21.11.2024 (обновлено: 15:26 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/tor-m2-1985021524.html
В Белоруссию прибыла батарея зенитных ракетных комплексов "Тор-М2"
В Белоруссию прибыла батарея зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" - РИА Новости, 21.11.2024
В Белоруссию прибыла батарея зенитных ракетных комплексов "Тор-М2"
В Белоруссию прибыла очередная батарея зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", они были доработаны российскими конструкторами с учетом опыта их применения в СВО, РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:12
2024-11-21T15:26
белоруссия
в мире
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МИНСК, 21 ноя - РИА Новости. В Белоруссию прибыла очередная батарея зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", они были доработаны российскими конструкторами с учетом опыта их применения в СВО, сообщила в четверг пресс-служба белорусского минобороны."В Беларусь прибыла очередная батарея зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". Поступившие в Беларусь комплексы доработаны российскими конструкторами с учетом опыта их применения в СВО", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства.В сообщении подчеркивается, что зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" обеспечивает эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов. Комплекс способен выполнять боевые задачи в любых климатических условиях."Батарея ЗРК "Тор-М2" способна одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью, в любых погодных условиях", - отмечается в сообщении.Там также приводится комментарий начальника зенитных ракетных войск – начальника управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии Андрея Северинчика, который подчеркнул, что отличительными особенностями зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" является его высокая мобильность, малое время реакции, эффективная стрельба по широкому классу целей, а также автоматизация боевой работы."Поступление очередной партии зенитного ракетного комплекса является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в вопросах совершенствования единой региональной системы противовоздушной обороны", - добавил он.
https://ria.ru/20241120/belorussiya-1984776757.html
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белоруссия, в мире, тор-м2
Белоруссия, В мире, Тор-М2
В Белоруссию прибыла батарея зенитных ракетных комплексов "Тор-М2"

МО Белоруссии сообщило о прибытии батареи зенитных ракетных комплексов "Тор-М2"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
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МИНСК, 21 ноя - РИА Новости. В Белоруссию прибыла очередная батарея зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", они были доработаны российскими конструкторами с учетом опыта их применения в СВО, сообщила в четверг пресс-служба белорусского минобороны.
"В Беларусь прибыла очередная батарея зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". Поступившие в Беларусь комплексы доработаны российскими конструкторами с учетом опыта их применения в СВО", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства.
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В сообщении подчеркивается, что зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" обеспечивает эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов. Комплекс способен выполнять боевые задачи в любых климатических условиях.
"Батарея ЗРК "Тор-М2" способна одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью, в любых погодных условиях", - отмечается в сообщении.
Там также приводится комментарий начальника зенитных ракетных войск – начальника управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии Андрея Северинчика, который подчеркнул, что отличительными особенностями зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" является его высокая мобильность, малое время реакции, эффективная стрельба по широкому классу целей, а также автоматизация боевой работы.
"Поступление очередной партии зенитного ракетного комплекса является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в вопросах совершенствования единой региональной системы противовоздушной обороны", - добавил он.
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