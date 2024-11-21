https://ria.ru/20241121/time-1985071185.html
Time представил обложку декабрьского выпуска с фотографией Маска
Time представил обложку декабрьского выпуска с фотографией Маска - РИА Новости, 21.11.2024
Time представил обложку декабрьского выпуска с фотографией Маска
Американский журнал Time после победы Дональда Трампа на президентских выборах, на которых предприниматель и миллиардер Илон Маск поддерживал его кандидатуру,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:49
2024-11-21T18:49
2024-11-21T21:29
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Американский журнал Time после победы Дональда Трампа на президентских выборах, на которых предприниматель и миллиардер Илон Маск поддерживал его кандидатуру, представил обложку декабрьского выпуска с фотографией Маска и списком достижений миллиардера. На обложке присутствует "список дел" миллиардера, в котором крестиками помечены выполненные пункты: "(наладить - ред.) производство электромобилей", "стать богатейшим человеком", "купить Twitter", "запустить ракету", "вернуть ракету обратно на Землю", "внедрить чип в человеческий мозг", "помочь Трампу победить на выборах", "работать из резиденции (Дональда Трампа - ред.) Мар-а-Лаго". "Гражданин Маск - что дальше в его списке дел?" - гласит текст на обложке, опубликованной в аккаунте журнала Time в соцсети X. Последние два пункта, пока еще не отмеченные крестиком, звучат так: "сократить (расходы госбюджета - ред.) на два триллиона долларов" и "полететь на Марс". При этом сам Маск позднее написал в X, что "не хотел бы быть ни на каких обложках".На обложке журнала указано, что выпуск выйдет в продажу 9 декабря. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами все более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики. Илон Маск ранее пообещал сократить бюджетные расходы США на по меньшей мере на два триллиона долларов в случае победы на выборах Дональда Трампа.
https://ria.ru/20241119/mask-1984545299.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, камала харрис
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Камала Харрис
Time представил обложку декабрьского выпуска с фотографией Маска
Журнал Time представил обложку декабрьского выпуска с фотографией Илона Маска
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Американский журнал Time после победы Дональда Трампа на президентских выборах, на которых предприниматель и миллиардер Илон Маск поддерживал его кандидатуру, представил обложку декабрьского выпуска с фотографией Маска и списком достижений миллиардера.
На обложке присутствует "список дел" миллиардера, в котором крестиками помечены выполненные пункты: "(наладить - ред.) производство электромобилей", "стать богатейшим человеком", "купить Twitter", "запустить ракету", "вернуть ракету обратно на Землю", "внедрить чип в человеческий мозг", "помочь Трампу победить на выборах", "работать из резиденции (Дональда Трампа - ред.) Мар-а-Лаго".
"Гражданин Маск - что дальше в его списке дел?" - гласит текст на обложке, опубликованной в аккаунте журнала Time в соцсети X.
Последние два пункта, пока еще не отмеченные крестиком, звучат так: "сократить (расходы госбюджета - ред.) на два триллиона долларов" и "полететь на Марс".
При этом сам Маск позднее написал в X, что "не хотел бы быть ни на каких обложках".
На обложке журнала указано, что выпуск выйдет в продажу 9 декабря.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США
после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден
переговорил с Трампом и поздравил его.
Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами
возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами все более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики.
Илон Маск ранее пообещал сократить бюджетные расходы США на по меньшей мере на два триллиона долларов в случае победы на выборах Дональда Трампа.