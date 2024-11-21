https://ria.ru/20241121/tigr-1984953041.html

СК подтвердил гибель человека при нападении тигра в Хабаровском крае

СК подтвердил гибель человека при нападении тигра в Хабаровском крае - РИА Новости, 21.11.2024

СК подтвердил гибель человека при нападении тигра в Хабаровском крае

Мужчина скончался в Хабаровском крае в результате нападения тигра, начата проверка, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:25

2024-11-21T10:25

2024-11-21T10:25

происшествия

хабаровский край

вяземский район

сергей арамилев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961890070_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_fac9b865706e2ede5092506e50602850.jpg

ХАБАРОВСК, 21 ноя - РИА Новости. Мужчина скончался в Хабаровском крае в результате нападения тигра, начата проверка, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. Ранее гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал агентству, что краевой охотнадзор выясняет, действительно ли тигр напал на человека в тайге. Инцидент произошел в 20 километрах от поселка Солонцовый в районе имени Лазо. На место выехали сотрудники полиции, сообщала РИА Новости представитель управления МВД региона Ирина Щеголева. Как позже она пояснила агентству, мужчина был обнаружен со следами нападения дикого животного, но пока не известно, был ли это тигр. Лесозаготовители вышли из машины и хотели надеть на колеса цепи, так как было скользко. В этот момент зверь якобы и утащил одного из мужчин в лес. Все мужчины - жители Вяземского района, отметила Щеголева. "Вяземским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту нападения тигра на мужчину в тайге в районе имени Лазо. Зверь причинил ему телесные повреждения, в результате чего последний погиб", - сообщили в СУСК. По словам представителя ведомства, инцидент произошел 20 ноября. Устанавливаются обстоятельства случившегося, планируется назначение экспертиз.

https://ria.ru/20240815/tigr-1966472486.html

https://ria.ru/20241118/tigr-1984311463.html

хабаровский край

вяземский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, хабаровский край, вяземский район, сергей арамилев