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СК подтвердил гибель человека при нападении тигра в Хабаровском крае - РИА Новости, 21.11.2024
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10:25 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/tigr-1984953041.html
СК подтвердил гибель человека при нападении тигра в Хабаровском крае
СК подтвердил гибель человека при нападении тигра в Хабаровском крае - РИА Новости, 21.11.2024
СК подтвердил гибель человека при нападении тигра в Хабаровском крае
Мужчина скончался в Хабаровском крае в результате нападения тигра, начата проверка, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:25
2024-11-21T10:25
происшествия
хабаровский край
вяземский район
сергей арамилев
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ХАБАРОВСК, 21 ноя - РИА Новости. Мужчина скончался в Хабаровском крае в результате нападения тигра, начата проверка, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. Ранее гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал агентству, что краевой охотнадзор выясняет, действительно ли тигр напал на человека в тайге. Инцидент произошел в 20 километрах от поселка Солонцовый в районе имени Лазо. На место выехали сотрудники полиции, сообщала РИА Новости представитель управления МВД региона Ирина Щеголева. Как позже она пояснила агентству, мужчина был обнаружен со следами нападения дикого животного, но пока не известно, был ли это тигр. Лесозаготовители вышли из машины и хотели надеть на колеса цепи, так как было скользко. В этот момент зверь якобы и утащил одного из мужчин в лес. Все мужчины - жители Вяземского района, отметила Щеголева. "Вяземским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту нападения тигра на мужчину в тайге в районе имени Лазо. Зверь причинил ему телесные повреждения, в результате чего последний погиб", - сообщили в СУСК. По словам представителя ведомства, инцидент произошел 20 ноября. Устанавливаются обстоятельства случившегося, планируется назначение экспертиз.
https://ria.ru/20240815/tigr-1966472486.html
https://ria.ru/20241118/tigr-1984311463.html
хабаровский край
вяземский район
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происшествия, хабаровский край, вяземский район, сергей арамилев
Происшествия, Хабаровский край, Вяземский район, Сергей Арамилев
СК подтвердил гибель человека при нападении тигра в Хабаровском крае

СК подтвердил гибель мужчины при нападении тигра в Хабаровском крае

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль СК России. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 21 ноя - РИА Новости. Мужчина скончался в Хабаровском крае в результате нападения тигра, начата проверка, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
Ранее гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал агентству, что краевой охотнадзор выясняет, действительно ли тигр напал на человека в тайге. Инцидент произошел в 20 километрах от поселка Солонцовый в районе имени Лазо. На место выехали сотрудники полиции, сообщала РИА Новости представитель управления МВД региона Ирина Щеголева.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
На сотрудника самарского зоопарка напал амурский тигр
15 августа, 19:26
Как позже она пояснила агентству, мужчина был обнаружен со следами нападения дикого животного, но пока не известно, был ли это тигр. Лесозаготовители вышли из машины и хотели надеть на колеса цепи, так как было скользко. В этот момент зверь якобы и утащил одного из мужчин в лес. Все мужчины - жители Вяземского района, отметила Щеголева.
"Вяземским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту нападения тигра на мужчину в тайге в районе имени Лазо. Зверь причинил ему телесные повреждения, в результате чего последний погиб", - сообщили в СУСК.
По словам представителя ведомства, инцидент произошел 20 ноября.
Устанавливаются обстоятельства случившегося, планируется назначение экспертиз.
Охотнадзор отпугнул краснокнижного амурского тигра, который вышел к дачам в микрорайоне Врангель в Находке Приморского края - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Амурский тигр из Находки ушел в лес
18 ноября, 04:58
 
ПроисшествияХабаровский крайВяземский районСергей Арамилев
 
 
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