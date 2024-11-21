https://ria.ru/20241121/terrorizm-1984952665.html

Против блогера Вербицкого завели дело о призывах к терроризму

Против блогера Вербицкого завели дело о призывах к терроризму - РИА Новости, 21.11.2024

Против блогера Вербицкого завели дело о призывах к терроризму

Против математика и блогера Михаила Вербицкого, призывавшего к ударам по России, возбудили уголовное дело о призывах к терроризму, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:22

2024-11-21T10:22

2024-11-21T10:22

россия

life

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Против математика и блогера Михаила Вербицкого, призывавшего к ударам по России, возбудили уголовное дело о призывах к терроризму, сообщили РИА Новости в силовых структурах."В отношении Михаила Вербицкого 1969 года рождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас Вербицкий находится за границей.Ранее издание Life сообщало, что Вербицкий критиковал РФ и СВО, выражал сомнения в официальной версии трагических событий в "Крокус сити холле".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, life, крокус сити холл, происшествия