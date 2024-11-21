https://ria.ru/20241121/terrorizm-1984952665.html
Против блогера Вербицкого завели дело о призывах к терроризму
Против блогера Вербицкого завели дело о призывах к терроризму - РИА Новости, 21.11.2024
Против блогера Вербицкого завели дело о призывах к терроризму
Против математика и блогера Михаила Вербицкого, призывавшего к ударам по России, возбудили уголовное дело о призывах к терроризму, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:22
2024-11-21T10:22
2024-11-21T10:22
россия
life
крокус сити холл
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Против математика и блогера Михаила Вербицкого, призывавшего к ударам по России, возбудили уголовное дело о призывах к терроризму, сообщили РИА Новости в силовых структурах."В отношении Михаила Вербицкого 1969 года рождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас Вербицкий находится за границей.Ранее издание Life сообщало, что Вербицкий критиковал РФ и СВО, выражал сомнения в официальной версии трагических событий в "Крокус сити холле".
https://ria.ru/20241015/zaderzhanie-1978090908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, life, крокус сити холл, происшествия
Россия, Life, Крокус Сити Холл, Происшествия
Против блогера Вербицкого завели дело о призывах к терроризму
Против математика Вербицкого, призывавшего к ударам по России, завели дело