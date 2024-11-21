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Губернатор Техаса поручил разорвать инвестиционные связи с Китаем

Губернатор Техаса поручил разорвать инвестиционные связи с Китаем - РИА Новости, 21.11.2024

Губернатор Техаса поручил разорвать инвестиционные связи с Китаем

Губернатор Техаса Грэг Эббот заявил, что поручил государственным агентствам штата в ближайшее время полностью избавиться от инвестиционных связей с Китаем,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T21:19

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Техаса Грэг Эббот заявил, что поручил государственным агентствам штата в ближайшее время полностью избавиться от инвестиционных связей с Китаем, объяснив это вопросами безопасности. "Сегодня я поручил государственным агентствам Техаса полностью избавиться от (инвестиционных - ред.) портфелей из Китая. Если у какого-либо агентства есть инвестиции в Китае, они обязаны избавиться от них при первой же возможности", - написал губернатор в соцсети Х. В прикрепленном Эбботом официальном заявлении уточняется, что всем инвестиционным компаниям Техаса запрещается также совершать новые инвестиции в государственные фонды Китая.

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китай, техас, в мире, сша