https://ria.ru/20241121/tekhas-1985089803.html
Губернатор Техаса поручил разорвать инвестиционные связи с Китаем
Губернатор Техаса поручил разорвать инвестиционные связи с Китаем - РИА Новости, 21.11.2024
Губернатор Техаса поручил разорвать инвестиционные связи с Китаем
Губернатор Техаса Грэг Эббот заявил, что поручил государственным агентствам штата в ближайшее время полностью избавиться от инвестиционных связей с Китаем,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T21:19
2024-11-21T21:19
2024-11-21T21:19
китай
техас
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150222/19/1502221932_0:145:2737:1685_1920x0_80_0_0_cf430e386c26d4454bf3f3d2e80e5856.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Техаса Грэг Эббот заявил, что поручил государственным агентствам штата в ближайшее время полностью избавиться от инвестиционных связей с Китаем, объяснив это вопросами безопасности. "Сегодня я поручил государственным агентствам Техаса полностью избавиться от (инвестиционных - ред.) портфелей из Китая. Если у какого-либо агентства есть инвестиции в Китае, они обязаны избавиться от них при первой же возможности", - написал губернатор в соцсети Х. В прикрепленном Эбботом официальном заявлении уточняется, что всем инвестиционным компаниям Техаса запрещается также совершать новые инвестиции в государственные фонды Китая.
https://ria.ru/20241121/ssha-1984958454.html
китай
техас
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150222/19/1502221932_156:0:2592:1827_1920x0_80_0_0_893f5b7e42def6f2d197bfc85c760354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, техас, в мире, сша
Китай, Техас, В мире, США
Губернатор Техаса поручил разорвать инвестиционные связи с Китаем
Губернатор Техаса поручил госагентствам разорвать инвестиционные связи с Китаем