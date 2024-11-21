https://ria.ru/20241121/tabak-1985091940.html

В Госдуму внесли проект об обороте табачной продукции без маркировки

В Госдуму внесли проект об обороте табачной продукции без маркировки - РИА Новости, 21.11.2024

В Госдуму внесли проект об обороте табачной продукции без маркировки

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за производство и оборот табачной, а также никотинсодержащей продукции без... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T21:42

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за производство и оборот табачной, а также никотинсодержащей продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, законопроект доступен в думской базе данных. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 1711 Уголовного кодекса Российской Федерации" предусматривается введение уголовной ответственности за производство и оборот табачной и (или) никотинсодержащей продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней уточняется, что действующим законодательством установлена административная ответственность за производство и оборот табачных изделий без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

https://ria.ru/20241121/gosduma-1984993125.html

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