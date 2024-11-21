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В Госдуму внесли проект об обороте табачной продукции без маркировки - РИА Новости, 21.11.2024
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21:42 21.11.2024 (обновлено: 21:43 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/tabak-1985091940.html
В Госдуму внесли проект об обороте табачной продукции без маркировки
В Госдуму внесли проект об обороте табачной продукции без маркировки - РИА Новости, 21.11.2024
В Госдуму внесли проект об обороте табачной продукции без маркировки
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за производство и оборот табачной, а также никотинсодержащей продукции без... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T21:42
2024-11-21T21:43
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за производство и оборот табачной, а также никотинсодержащей продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, законопроект доступен в думской базе данных. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 1711 Уголовного кодекса Российской Федерации" предусматривается введение уголовной ответственности за производство и оборот табачной и (или) никотинсодержащей продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней уточняется, что действующим законодательством установлена административная ответственность за производство и оборот табачных изделий без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
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общество, здоровье - общество, россия, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об обороте табачной продукции без маркировки

В Госдуму внесли проект об ответственности за оборот табака без маркировки

© Fotolia / gosphotodesignСигареты
Сигареты - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Fotolia / gosphotodesign
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за производство и оборот табачной, а также никотинсодержащей продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, законопроект доступен в думской базе данных.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 1711 Уголовного кодекса Российской Федерации" предусматривается введение уголовной ответственности за производство и оборот табачной и (или) никотинсодержащей продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней уточняется, что действующим законодательством установлена административная ответственность за производство и оборот табачных изделий без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
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