https://ria.ru/20241121/svo-1985021977.html

ВС России продолжают продвижение вглубь Харьковской области

ВС России продолжают продвижение вглубь Харьковской области - РИА Новости, 21.11.2024

ВС России продолжают продвижение вглубь Харьковской области

Вооруженные силы России продолжают продвижение вглубь территории Харьковской области, заявил журналистам замглавы российской военно-гражданской администрации... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:16

2024-11-21T15:16

2024-11-21T15:16

харьковская область

россия

украина

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России продолжают продвижение вглубь территории Харьковской области, заявил журналистам замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк. "Вооруженные силы Российской Федерации продолжают продвижение вглубь территории Харьковской области, освобождая новые территории и населенные пункты", - сказал он. Лисняк обратился к харьковчанам с просьбой оказать содействие в скорейшем освобождении от неонацистского режима и установлению мира на территории региона. "Управление внутренних дел заинтересовано в получении информации о противоправной деятельности украинских боевиков, агентов и пособников спецслужб Украины, а также данных о подготовке украинской стороной диверсионно-террористических актов, направленных на безопасность и жизнь наших людей, проживающих в Харьковской области", - добавил он.

https://ria.ru/20241121/obstanovka-1984868229.html

харьковская область

россия

украина

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харьковская область, россия, украина