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ВС России продолжают продвижение вглубь Харьковской области - РИА Новости, 21.11.2024
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15:16 21.11.2024
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ВС России продолжают продвижение вглубь Харьковской области
ВС России продолжают продвижение вглубь Харьковской области - РИА Новости, 21.11.2024
ВС России продолжают продвижение вглубь Харьковской области
Вооруженные силы России продолжают продвижение вглубь территории Харьковской области, заявил журналистам замглавы российской военно-гражданской администрации... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:16
2024-11-21T15:16
харьковская область
россия
украина
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России продолжают продвижение вглубь территории Харьковской области, заявил журналистам замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк. "Вооруженные силы Российской Федерации продолжают продвижение вглубь территории Харьковской области, освобождая новые территории и населенные пункты", - сказал он. Лисняк обратился к харьковчанам с просьбой оказать содействие в скорейшем освобождении от неонацистского режима и установлению мира на территории региона. "Управление внутренних дел заинтересовано в получении информации о противоправной деятельности украинских боевиков, агентов и пособников спецслужб Украины, а также данных о подготовке украинской стороной диверсионно-террористических актов, направленных на безопасность и жизнь наших людей, проживающих в Харьковской области", - добавил он.
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харьковская область, россия, украина
Харьковская область, Россия, Украина
ВС России продолжают продвижение вглубь Харьковской области

Замглавы ВГА Лисняк: ВС России продолжают продвижение вглубь Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС РФ
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России продолжают продвижение вглубь территории Харьковской области, заявил журналистам замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают продвижение вглубь территории Харьковской области, освобождая новые территории и населенные пункты", - сказал он.
Лисняк обратился к харьковчанам с просьбой оказать содействие в скорейшем освобождении от неонацистского режима и установлению мира на территории региона.
"Управление внутренних дел заинтересовано в получении информации о противоправной деятельности украинских боевиков, агентов и пособников спецслужб Украины, а также данных о подготовке украинской стороной диверсионно-террористических актов, направленных на безопасность и жизнь наших людей, проживающих в Харьковской области", - добавил он.
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