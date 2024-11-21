https://ria.ru/20241121/svo-1984995504.html

ВСУ потеряли более 150 военных в Курской области за сутки

ВСУ потеряли более 150 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 21.11.2024

ВСУ потеряли более 150 военных в Курской области за сутки

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 150 украинских боевиков, пятеро сдались в плен, сообщило в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:44

2024-11-21T13:44

2024-11-21T13:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960289286_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_c14447c7bd4116390db0ab7dd3a651cd.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 150 украинских боевиков, пятеро сдались в плен, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 540 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 988 автомобилей, 296 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 68 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241121/obstanovka-1984868229.html

курская область

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, курская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сша