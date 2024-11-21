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ВСУ потеряли более 150 военных в Курской области за сутки
ВСУ потеряли более 150 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 21.11.2024
ВСУ потеряли более 150 военных в Курской области за сутки
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 150 украинских боевиков, пятеро сдались в плен, сообщило в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:44
2024-11-21T13:44
2024-11-21T13:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 150 украинских боевиков, пятеро сдались в плен, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 540 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 988 автомобилей, 296 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 68 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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вооруженные силы украины, курская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
ВСУ потеряли более 150 военных в Курской области за сутки
МО: ВСУ потеряли 150 военных в Курской области за сутки, пятеро сдались в плен