Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ
МО: группировка "Центр" отбила 11 контратак, ВСУ потеряли более 385 военных
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Войска группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 68-й пехотной, 425-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 2-й, 14-й бригад Нацгвардии и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гродовка, Сухой Яр, Даченское, Ульяновка, Димитров и Правдовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.
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Войска группировки отбили 11 контратак штурмовых групп 117-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.
В зоне ответственности "Центра" противник потерял более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113, боевую бронированную машину, два автомобиля, орудие Д-20, две САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".
Оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия за сутки ударили по позициям ВСУ в 142 районах.
Средствами ПВО сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow, шесть американских снарядов РСЗО HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.
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