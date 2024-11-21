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Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ - РИА Новости, 21.11.2024
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12:20 21.11.2024 (обновлено: 13:15 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/svo-1984975429.html
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ - РИА Новости, 21.11.2024
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ
Войска группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:20
2024-11-21T13:15
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Войска группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 68-й пехотной, 425-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 2-й, 14-й бригад Нацгвардии и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гродовка, Сухой Яр, Даченское, Ульяновка, Димитров и Правдовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.Войска группировки отбили 11 контратак штурмовых групп 117-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.В зоне ответственности "Центра" противник потерял более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113, боевую бронированную машину, два автомобиля, орудие Д-20, две САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".Оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия за сутки ударили по позициям ВСУ в 142 районах.Средствами ПВО сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow, шесть американских снарядов РСЗО HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20241121/obstanovka-1984868229.html
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россия, вооруженные силы украины, сша, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ

МО: группировка "Центр" отбила 11 контратак, ВСУ потеряли более 385 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Войска группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 68-й пехотной, 425-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 2-й, 14-й бригад Нацгвардии и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гродовка, Сухой Яр, Даченское, Ульяновка, Димитров и Правдовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.
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Войска группировки отбили 11 контратак штурмовых групп 117-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.
В зоне ответственности "Центра" противник потерял более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113, боевую бронированную машину, два автомобиля, орудие Д-20, две САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".
Оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия за сутки ударили по позициям ВСУ в 142 районах.
Средствами ПВО сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow, шесть американских снарядов РСЗО HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.
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