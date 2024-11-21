https://ria.ru/20241121/svo-1984975429.html

Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ

Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ - РИА Новости, 21.11.2024

Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ

Войска группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:20

2024-11-21T12:20

2024-11-21T13:15

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Войска группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 68-й пехотной, 425-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 2-й, 14-й бригад Нацгвардии и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гродовка, Сухой Яр, Даченское, Ульяновка, Димитров и Правдовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.Войска группировки отбили 11 контратак штурмовых групп 117-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.В зоне ответственности "Центра" противник потерял более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113, боевую бронированную машину, два автомобиля, орудие Д-20, две САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".Оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия за сутки ударили по позициям ВСУ в 142 районах.Средствами ПВО сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow, шесть американских снарядов РСЗО HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.

https://ria.ru/20241121/obstanovka-1984868229.html

https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html

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россия, вооруженные силы украины, сша, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)