https://ria.ru/20241121/svo-1984975339.html
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 21.11.2024
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах Купянска, Загрызово, Глушковки и Красного Лимана, а также... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:19
2024-11-21T12:19
2024-11-21T12:24
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах Купянска, Загрызово, Глушковки и Красного Лимана, а также отразила пять контратак, потери противника составили до 480 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово, Глушковка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны."Противник потерял до 480 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, два 152 мм орудия Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада с боеприпасами", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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красный лиман, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
ВСУ потеряли до 480 военных в зоне действий "Запада"