https://ria.ru/20241121/svo-1984975339.html

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 21.11.2024

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах Купянска, Загрызово, Глушковки и Красного Лимана, а также... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:19

2024-11-21T12:19

2024-11-21T12:24

специальная военная операция на украине

красный лиман

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

сша

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах Купянска, Загрызово, Глушковки и Красного Лимана, а также отразила пять контратак, потери противника составили до 480 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово, Глушковка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны."Противник потерял до 480 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, два 152 мм орудия Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада с боеприпасами", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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красный лиман

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красный лиман, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность