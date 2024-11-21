https://ria.ru/20241121/svo-1984975109.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Юг" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 21.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Юг" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку, ВСУ потеряли за сутки до 380 военнослужащих, станцию РЭБ, склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:17

2024-11-21T12:17

2024-11-21T12:23

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

северск

курахово

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4c00c0c55c985e24558f29a4dafd950.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку, ВСУ потеряли за сутки до 380 военнослужащих, станцию РЭБ, склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 33-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоное, Северск, Веролюбовка, Дачное и Курахово Донецкой Народной Республики, отразили контратаку формирований 46-й аэромобильной бригады ВСУ."Потери противника составили до 380 военнослужащих, 12 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и четыре 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20241121/obstanovka-1984868229.html

россия

северск

курахово

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, северск, курахово, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)