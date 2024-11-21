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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 21.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 21.11.2024 (обновлено: 12:23 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/svo-1984975109.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Юг" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 21.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Юг" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку, ВСУ потеряли за сутки до 380 военнослужащих, станцию РЭБ, склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:17
2024-11-21T12:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
северск
курахово
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку, ВСУ потеряли за сутки до 380 военнослужащих, станцию РЭБ, склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 33-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоное, Северск, Веролюбовка, Дачное и Курахово Донецкой Народной Республики, отразили контратаку формирований 46-й аэромобильной бригады ВСУ."Потери противника составили до 380 военнослужащих, 12 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и четыре 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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россия
северск
курахово
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россия, вооруженные силы украины, северск, курахово, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Северск, Курахово, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Юг" за сутки

МО: ВСУ потеряли до 380 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку, ВСУ потеряли за сутки до 380 военнослужащих, станцию РЭБ, склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 33-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоное, Северск, Веролюбовка, Дачное и Курахово Донецкой Народной Республики, отразили контратаку формирований 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
"Потери противника составили до 380 военнослужащих, 12 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и четыре 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСеверскКураховоДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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