https://ria.ru/20241121/svo-1984952829.html

Пленный рассказал, как ВСУ затыкают военными дыры на фронте

Пленный рассказал, как ВСУ затыкают военными дыры на фронте - РИА Новости, 21.11.2024

Пленный рассказал, как ВСУ затыкают военными дыры на фронте

Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Черныш рассказал, что по состоянию здоровья должен был служить только в частях обеспечения, желательно плотником, но его... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:22

2024-11-21T10:22

2024-11-21T10:22

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Черныш рассказал, что по состоянию здоровья должен был служить только в частях обеспечения, желательно плотником, но его бригадой из небоеспособных солдат командование "затыкало дыры", сообщили в Минобороны РФ.Черныш рассказал, что был остановлен полицейскими в Киеве и направлен на медобследование. "Показал свой "военник", показал реестр, что я годный служить только в частях обеспечения, желательно плотником. Вот так как я не служил, у меня вторая, третья форма плоскостопия. Они сказали, что поехали, сейчас буквально за пару минут ты пройдёшь медкомиссию, тебе вклеят в военный билет штрих-код, и ты пойдёшь дальше по своим делам. Больше я домой не вернулся", – сказал пленный. По его словам, после оформления документов ротный сообщил Чернышу и его сослуживцам, что несмотря на их непригодность к боевым действиям, они попали в боевую часть, и если откажутся выполнять задачи, их может ждать наказание вплоть до расстрела. "В нашей бригаде воевать абсолютно некому, и нас бросают на те участки, где уже просто закрывают нами дыры. Вооружения нет. Вооружения, автоматы 60-х годов", – добавил пленный.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241120/plennyj-1984764549.html

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киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)