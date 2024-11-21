https://ria.ru/20241121/svo-1984952829.html
Пленный рассказал, как ВСУ затыкают военными дыры на фронте
Пленный рассказал, как ВСУ затыкают военными дыры на фронте - РИА Новости, 21.11.2024
Пленный рассказал, как ВСУ затыкают военными дыры на фронте
Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Черныш рассказал, что по состоянию здоровья должен был служить только в частях обеспечения, желательно плотником, но его... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:22
2024-11-21T10:22
2024-11-21T10:22
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Черныш рассказал, что по состоянию здоровья должен был служить только в частях обеспечения, желательно плотником, но его бригадой из небоеспособных солдат командование "затыкало дыры", сообщили в Минобороны РФ.Черныш рассказал, что был остановлен полицейскими в Киеве и направлен на медобследование. "Показал свой "военник", показал реестр, что я годный служить только в частях обеспечения, желательно плотником. Вот так как я не служил, у меня вторая, третья форма плоскостопия. Они сказали, что поехали, сейчас буквально за пару минут ты пройдёшь медкомиссию, тебе вклеят в военный билет штрих-код, и ты пойдёшь дальше по своим делам. Больше я домой не вернулся", – сказал пленный. По его словам, после оформления документов ротный сообщил Чернышу и его сослуживцам, что несмотря на их непригодность к боевым действиям, они попали в боевую часть, и если откажутся выполнять задачи, их может ждать наказание вплоть до расстрела. "В нашей бригаде воевать абсолютно некому, и нас бросают на те участки, где уже просто закрывают нами дыры. Вооружения нет. Вооружения, автоматы 60-х годов", – добавил пленный.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241120/plennyj-1984764549.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный рассказал, как ВСУ затыкают военными дыры на фронте
Пленный рассказал, как ВСУ затыкают дыры на фронте небоеспособными военными
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Черныш рассказал, что по состоянию здоровья должен был служить только в частях обеспечения, желательно плотником, но его бригадой из небоеспособных солдат командование "затыкало дыры", сообщили в Минобороны РФ.
Черныш рассказал, что был остановлен полицейскими в Киеве
и направлен на медобследование.
"Показал свой "военник", показал реестр, что я годный служить только в частях обеспечения, желательно плотником. Вот так как я не служил, у меня вторая, третья форма плоскостопия. Они сказали, что поехали, сейчас буквально за пару минут ты пройдёшь медкомиссию, тебе вклеят в военный билет штрих-код, и ты пойдёшь дальше по своим делам. Больше я домой не вернулся", – сказал пленный.
По его словам, после оформления документов ротный сообщил Чернышу и его сослуживцам, что несмотря на их непригодность к боевым действиям, они попали в боевую часть, и если откажутся выполнять задачи, их может ждать наказание вплоть до расстрела.
"В нашей бригаде воевать абсолютно некому, и нас бросают на те участки, где уже просто закрывают нами дыры. Вооружения нет. Вооружения, автоматы 60-х годов", – добавил пленный.