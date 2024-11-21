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Пленный рассказал, как ВСУ затыкают военными дыры на фронте - РИА Новости, 21.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:22 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/svo-1984952829.html
Пленный рассказал, как ВСУ затыкают военными дыры на фронте
Пленный рассказал, как ВСУ затыкают военными дыры на фронте - РИА Новости, 21.11.2024
Пленный рассказал, как ВСУ затыкают военными дыры на фронте
Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Черныш рассказал, что по состоянию здоровья должен был служить только в частях обеспечения, желательно плотником, но его... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:22
2024-11-21T10:22
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Черныш рассказал, что по состоянию здоровья должен был служить только в частях обеспечения, желательно плотником, но его бригадой из небоеспособных солдат командование "затыкало дыры", сообщили в Минобороны РФ.Черныш рассказал, что был остановлен полицейскими в Киеве и направлен на медобследование. "Показал свой "военник", показал реестр, что я годный служить только в частях обеспечения, желательно плотником. Вот так как я не служил, у меня вторая, третья форма плоскостопия. Они сказали, что поехали, сейчас буквально за пару минут ты пройдёшь медкомиссию, тебе вклеят в военный билет штрих-код, и ты пойдёшь дальше по своим делам. Больше я домой не вернулся", – сказал пленный. По его словам, после оформления документов ротный сообщил Чернышу и его сослуживцам, что несмотря на их непригодность к боевым действиям, они попали в боевую часть, и если откажутся выполнять задачи, их может ждать наказание вплоть до расстрела. "В нашей бригаде воевать абсолютно некому, и нас бросают на те участки, где уже просто закрывают нами дыры. Вооружения нет. Вооружения, автоматы 60-х годов", – добавил пленный.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный рассказал, как ВСУ затыкают военными дыры на фронте

Пленный рассказал, как ВСУ затыкают дыры на фронте небоеспособными военными

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Черныш рассказал, что по состоянию здоровья должен был служить только в частях обеспечения, желательно плотником, но его бригадой из небоеспособных солдат командование "затыкало дыры", сообщили в Минобороны РФ.
Черныш рассказал, что был остановлен полицейскими в Киеве и направлен на медобследование.
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22 июня 2022, 17:18
"Показал свой "военник", показал реестр, что я годный служить только в частях обеспечения, желательно плотником. Вот так как я не служил, у меня вторая, третья форма плоскостопия. Они сказали, что поехали, сейчас буквально за пару минут ты пройдёшь медкомиссию, тебе вклеят в военный билет штрих-код, и ты пойдёшь дальше по своим делам. Больше я домой не вернулся", – сказал пленный.
По его словам, после оформления документов ротный сообщил Чернышу и его сослуживцам, что несмотря на их непригодность к боевым действиям, они попали в боевую часть, и если откажутся выполнять задачи, их может ждать наказание вплоть до расстрела.
"В нашей бригаде воевать абсолютно некому, и нас бросают на те участки, где уже просто закрывают нами дыры. Вооружения нет. Вооружения, автоматы 60-х годов", – добавил пленный.
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