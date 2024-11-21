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Агенту ВСУ, устроившему диверсию в Брянске, вынесли приговор - РИА Новости, 21.11.2024
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15:21 21.11.2024 (обновлено: 15:30 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/sud-1985024076.html
Агенту ВСУ, устроившему диверсию в Брянске, вынесли приговор
Агенту ВСУ, устроившему диверсию в Брянске, вынесли приговор - РИА Новости, 21.11.2024
Агенту ВСУ, устроившему диверсию в Брянске, вынесли приговор
Агент Украины, совершивший поджог на железной дороге в Брянске и задержанный при попытке совершить другую диверсию, осужден на 15 лет, сообщает Западное... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:21
2024-11-21T15:30
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Агент Украины, совершивший поджог на железной дороге в Брянске и задержанный при попытке совершить другую диверсию, осужден на 15 лет, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России."Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговоров мужчине и несовершеннолетнему... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в течении первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима, несовершеннолетнему - 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в Telegram-канале ведомства.Мужчина признан виновным по статьям о приготовлении к диверсии, о диверсии и о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. СК уточняет, что несовершеннолетний, против которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, признан виновным по статье о диверсии.Установлено, что 25 февраля сторонник ВСУ предложил мужчине вступить в преступную группу для дестабилизации работы органов власти РФ путем поджога релейного шкафа. Мужчина, решив привлечь к преступлению знакомого подростка, должен был придерживаться инструкциям и предоставить подтверждение преступления. Согласно релизу ведомства, они подожгли релейный шкаф на 373-м километре железнодорожного перегона Полпинская-Чернец МЖД в Володарском районе Брянска, после чего скрылись."️Сотрудниками УФСБ России по Брянской области и УМВД России по Брянской области были установлены граждане, совершившие преступление. При попытке мужчины совершить очередную диверсию он был задержан", - добавляется в сообщении.Осужденные признали вину и раскаялись, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241114/sud-1983743137.html
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происшествия, брянск, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, брянская область
Происшествия, Брянск, Украина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Брянская область
Агенту ВСУ, устроившему диверсию в Брянске, вынесли приговор

Агенту ВСУ, совершившего поджог на железной дороге в Брянске, дали 15 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Агент Украины, совершивший поджог на железной дороге в Брянске и задержанный при попытке совершить другую диверсию, осужден на 15 лет, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговоров мужчине и несовершеннолетнему... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в течении первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима, несовершеннолетнему - 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Мужчина признан виновным по статьям о приготовлении к диверсии, о диверсии и о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. СК уточняет, что несовершеннолетний, против которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, признан виновным по статье о диверсии.
Установлено, что 25 февраля сторонник ВСУ предложил мужчине вступить в преступную группу для дестабилизации работы органов власти РФ путем поджога релейного шкафа. Мужчина, решив привлечь к преступлению знакомого подростка, должен был придерживаться инструкциям и предоставить подтверждение преступления. Согласно релизу ведомства, они подожгли релейный шкаф на 373-м километре железнодорожного перегона Полпинская-Чернец МЖД в Володарском районе Брянска, после чего скрылись.
"️Сотрудниками УФСБ России по Брянской области и УМВД России по Брянской области были установлены граждане, совершившие преступление. При попытке мужчины совершить очередную диверсию он был задержан", - добавляется в сообщении.
Осужденные признали вину и раскаялись, уточнили в ведомстве.
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ПроисшествияБрянскУкраинаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)РоссияБрянская область
 
 
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