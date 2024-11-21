Жителя Архангельска осудили за попытку поджечь воинскую часть
Житель Архангельска получил 14 лет за попытку поджечь имущество воинской части
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Северный флотский суд приговорил жителя Архангельска, который обвинялся в государственной измене и участии в террористическом сообществе за попытку поджечь имущество воинской части по указанию украинских спецслужб, к 14 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба РУФСБ по Архангельской области.
Сотрудники РУФСБ России по Архангельской области задержали мужчину в сентябре 2023 года при подготовке к совершению теракта. "Следствием и судом установлено, что осужденный, являясь участником террористической организации, в период с июня по сентябрь 2023 года вступил в преступный сговор с представителями украинских спецслужб в целях осуществления диверсионно-террористической деятельности в ущерб безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осужденный по указанию иностранных кураторов, желая оказать содействие вооруженным силам Украины, на территории Архангельской области намеревался поджечь имущество, принадлежащее Росгвардии и войсковой части, предназначенное для обеспечения несения боевого дежурства и выполнения других специальных задач, в том числе в рамках СВО.
Как установили следователи, для этого на территории войсковой части обвиняемый провёл рекогносцировку с фотофиксацией размещённого там имущества, проработку маршрута подхода и отхода, приобрел средства для поджога. Он прибыл к войсковой части и приступил к изготовлению зажигательной смеси. Довести до конца преступный замысел злоумышленнику не удалось, так как его действия пресекли сотрудники ФСБ.
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы два года. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщили в ведомстве.
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