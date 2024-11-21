https://ria.ru/20241121/sud-1985021667.html

Жителя Архангельска осудили за попытку поджечь воинскую часть

Жителя Архангельска осудили за попытку поджечь воинскую часть - РИА Новости, 21.11.2024

Жителя Архангельска осудили за попытку поджечь воинскую часть

Северный флотский суд приговорил жителя Архангельска, который обвинялся в государственной измене и участии в террористическом сообществе за попытку поджечь... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:13

2024-11-21T15:13

2024-11-21T15:13

архангельская область

архангельск

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Северный флотский суд приговорил жителя Архангельска, который обвинялся в государственной измене и участии в террористическом сообществе за попытку поджечь имущество воинской части по указанию украинских спецслужб, к 14 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба РУФСБ по Архангельской области. Сотрудники РУФСБ России по Архангельской области задержали мужчину в сентябре 2023 года при подготовке к совершению теракта. "Следствием и судом установлено, что осужденный, являясь участником террористической организации, в период с июня по сентябрь 2023 года вступил в преступный сговор с представителями украинских спецслужб в целях осуществления диверсионно-террористической деятельности в ущерб безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что осужденный по указанию иностранных кураторов, желая оказать содействие вооруженным силам Украины, на территории Архангельской области намеревался поджечь имущество, принадлежащее Росгвардии и войсковой части, предназначенное для обеспечения несения боевого дежурства и выполнения других специальных задач, в том числе в рамках СВО. Как установили следователи, для этого на территории войсковой части обвиняемый провёл рекогносцировку с фотофиксацией размещённого там имущества, проработку маршрута подхода и отхода, приобрел средства для поджога. Он прибыл к войсковой части и приступил к изготовлению зажигательной смеси. Довести до конца преступный замысел злоумышленнику не удалось, так как его действия пресекли сотрудники ФСБ. "Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы два года. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20241119/obvinenie--1984641105.html

https://ria.ru/20241114/moskva-1983812107.html

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архангельская область, архангельск, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество