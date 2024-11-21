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Жителя Архангельска осудили за попытку поджечь воинскую часть - РИА Новости, 21.11.2024
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15:13 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/sud-1985021667.html
Жителя Архангельска осудили за попытку поджечь воинскую часть
Жителя Архангельска осудили за попытку поджечь воинскую часть - РИА Новости, 21.11.2024
Жителя Архангельска осудили за попытку поджечь воинскую часть
Северный флотский суд приговорил жителя Архангельска, который обвинялся в государственной измене и участии в террористическом сообществе за попытку поджечь... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:13
2024-11-21T15:13
архангельская область
архангельск
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Северный флотский суд приговорил жителя Архангельска, который обвинялся в государственной измене и участии в террористическом сообществе за попытку поджечь имущество воинской части по указанию украинских спецслужб, к 14 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба РУФСБ по Архангельской области. Сотрудники РУФСБ России по Архангельской области задержали мужчину в сентябре 2023 года при подготовке к совершению теракта. "Следствием и судом установлено, что осужденный, являясь участником террористической организации, в период с июня по сентябрь 2023 года вступил в преступный сговор с представителями украинских спецслужб в целях осуществления диверсионно-террористической деятельности в ущерб безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что осужденный по указанию иностранных кураторов, желая оказать содействие вооруженным силам Украины, на территории Архангельской области намеревался поджечь имущество, принадлежащее Росгвардии и войсковой части, предназначенное для обеспечения несения боевого дежурства и выполнения других специальных задач, в том числе в рамках СВО. Как установили следователи, для этого на территории войсковой части обвиняемый провёл рекогносцировку с фотофиксацией размещённого там имущества, проработку маршрута подхода и отхода, приобрел средства для поджога. Он прибыл к войсковой части и приступил к изготовлению зажигательной смеси. Довести до конца преступный замысел злоумышленнику не удалось, так как его действия пресекли сотрудники ФСБ. "Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы два года. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20241119/obvinenie--1984641105.html
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архангельская область, архангельск, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Архангельская область, Архангельск, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Жителя Архангельска осудили за попытку поджечь воинскую часть

Житель Архангельска получил 14 лет за попытку поджечь имущество воинской части

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Северный флотский суд приговорил жителя Архангельска, который обвинялся в государственной измене и участии в террористическом сообществе за попытку поджечь имущество воинской части по указанию украинских спецслужб, к 14 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба РУФСБ по Архангельской области.
Сотрудники РУФСБ России по Архангельской области задержали мужчину в сентябре 2023 года при подготовке к совершению теракта. "Следствием и судом установлено, что осужденный, являясь участником террористической организации, в период с июня по сентябрь 2023 года вступил в преступный сговор с представителями украинских спецслужб в целях осуществления диверсионно-террористической деятельности в ущерб безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что осужденный по указанию иностранных кураторов, желая оказать содействие вооруженным силам Украины, на территории Архангельской области намеревался поджечь имущество, принадлежащее Росгвардии и войсковой части, предназначенное для обеспечения несения боевого дежурства и выполнения других специальных задач, в том числе в рамках СВО.
Как установили следователи, для этого на территории войсковой части обвиняемый провёл рекогносцировку с фотофиксацией размещённого там имущества, проработку маршрута подхода и отхода, приобрел средства для поджога. Он прибыл к войсковой части и приступил к изготовлению зажигательной смеси. Довести до конца преступный замысел злоумышленнику не удалось, так как его действия пресекли сотрудники ФСБ.
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы два года. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщили в ведомстве.
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Архангельская областьАрхангельскРоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
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