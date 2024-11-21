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Жителя Урала будут судить за убийство двухлетней падчерицы - РИА Новости, 21.11.2024
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14:36 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/sud-1985007117.html
Жителя Урала будут судить за убийство двухлетней падчерицы
Жителя Урала будут судить за убийство двухлетней падчерицы - РИА Новости, 21.11.2024
Жителя Урала будут судить за убийство двухлетней падчерицы
Уголовное дело жителя Первоуральска, который обвиняется в том, что несколько месяцев истязал, а затем убил двухлетнюю падчерицу, будет направлено в суд,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:36
2024-11-21T14:36
первоуральск
свердловская область
свердловский областной суд
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Уголовное дело жителя Первоуральска, который обвиняется в том, что несколько месяцев истязал, а затем убил двухлетнюю падчерицу, будет направлено в суд, сообщает прокуратура Свердловской области. По информации прокуратуры, с октября по декабрь прошлого года 27-летний неоднократно судимый мужчина, испытывая личную неприязнь к двухлетней дочери своей сожительницы, систематически истязал ребенка, избивал его кулаками и ремнем. Так, уралец, однажды подошел к сидевшей на горшке девочке и правым кулаком не менее пяти раз ударил ее по голове, а затем бросил в ванну – она ударилась о бетонную стену и металлическую поверхность ванны. Помимо этого, мужчина связывал изоляционной лентой и скотчем руки и ноги девочки и оставлял в таком положении на несколько часов. Днем 5 декабря 2023 года обвиняемый схватил ребенка рукой за шею, подтащил к кровати и, удерживая ее, не менее четырех раз прижал девочку лицом к поверхности матраса, после чего поднял ее за плечи на уровень своей головы и с силой бросил на пол комнаты. В результате, по данным прокуратуры, ребенок ударился головой о находящиеся в комнате металлические сани, а туловищем - о поверхность пола. "Смерть ребенка наступила 5 декабря 2023 года в период с 12.50 до 18.30 на месте происшествия от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей, которая привела к остановке сердечной и дыхательной деятельности. Уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Уголовное дело в отношении уральца возбуждено по статьям об убийстве малолетнего с особой жестокостью, незаконном лишение человека свободы и истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего. Только за убийство мужчине грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20241120/ljubertsy-1984817506.html
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первоуральск, свердловская область, свердловский областной суд, общество
Первоуральск, Свердловская область, Свердловский областной суд, Общество
Жителя Урала будут судить за убийство двухлетней падчерицы

Жителя Урала будут судить за истязание и убийство двухлетней падчерицы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Уголовное дело жителя Первоуральска, который обвиняется в том, что несколько месяцев истязал, а затем убил двухлетнюю падчерицу, будет направлено в суд, сообщает прокуратура Свердловской области.
По информации прокуратуры, с октября по декабрь прошлого года 27-летний неоднократно судимый мужчина, испытывая личную неприязнь к двухлетней дочери своей сожительницы, систематически истязал ребенка, избивал его кулаками и ремнем. Так, уралец, однажды подошел к сидевшей на горшке девочке и правым кулаком не менее пяти раз ударил ее по голове, а затем бросил в ванну – она ударилась о бетонную стену и металлическую поверхность ванны. Помимо этого, мужчина связывал изоляционной лентой и скотчем руки и ноги девочки и оставлял в таком положении на несколько часов.
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Днем 5 декабря 2023 года обвиняемый схватил ребенка рукой за шею, подтащил к кровати и, удерживая ее, не менее четырех раз прижал девочку лицом к поверхности матраса, после чего поднял ее за плечи на уровень своей головы и с силой бросил на пол комнаты. В результате, по данным прокуратуры, ребенок ударился головой о находящиеся в комнате металлические сани, а туловищем - о поверхность пола.
"Смерть ребенка наступила 5 декабря 2023 года в период с 12.50 до 18.30 на месте происшествия от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей, которая привела к остановке сердечной и дыхательной деятельности. Уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении уральца возбуждено по статьям об убийстве малолетнего с особой жестокостью, незаконном лишение человека свободы и истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего. Только за убийство мужчине грозит пожизненный срок.
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