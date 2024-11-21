https://ria.ru/20241121/strelba-1984993217.html
В торговом центре в Каменске-Уральском произошла стрельба
В торговом центре в Каменске-Уральском произошла стрельба - РИА Новости, 21.11.2024
В торговом центре в Каменске-Уральском произошла стрельба
Два человека ранены во время стрельбы в торговом центре в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:33
2024-11-21T13:33
2024-11-21T15:26
происшествия
каменск-уральский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Два человека ранены во время стрельбы в торговом центре в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.На место происшествия прибыла усиленная оперативная группа территориального ОВД. По его словам, двое местных жителей поругались, и один из них схватился за нож, второй – за травматический пистолет."Оба доставлены в районную больницу. У одного врачи обнаружили ножевое ранение, у второго – огнестрельное. Орудия преступления и гильзы сыщики изъяли и в качестве вещдока приобщили к материалам проверки", – сказал Горелых.Как добавил представитель полиции, сейчас анализируются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы, чтобы установить обстоятельства ЧП. В прокуратуре региона журналистам уточнили, что стрельба произошла в торговом центре на улице Суворова около 12 мск и при большом количестве людей внутри здания. Областное управление СК РФ начало проверку по инциденту.
https://ria.ru/20241117/strellba-1984246387.html
каменск-уральский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каменск-уральский
Происшествия, Каменск-Уральский
В торговом центре в Каменске-Уральском произошла стрельба
В торговом центре в Каменске-Уральском произошла стрельба, ранены два человека