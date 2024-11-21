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В Британии потребовали от Стармера прояснить ситуацию вокруг Storm Shadow - РИА Новости, 21.11.2024
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00:53 21.11.2024 (обновлено: 06:06 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/storm_shadow-1984923018.html
В Британии потребовали от Стармера прояснить ситуацию вокруг Storm Shadow
В Британии потребовали от Стармера прояснить ситуацию вокруг Storm Shadow - РИА Новости, 21.11.2024
В Британии потребовали от Стармера прояснить ситуацию вокруг Storm Shadow
Экс-лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Кира Стармера публично прояснить ситуацию вокруг разрешения Украине бить... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T00:53
2024-11-21T06:06
россия
украина
великобритания
кир стармер
джереми корбин
владимир путин
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Экс-лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Кира Стармера публично прояснить ситуацию вокруг разрешения Украине бить британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории России. "Премьер-министр должен немедленно сделать заявление в парламенте, чтобы прояснить, были ли британские ракеты запущены по России", — написал Корбин на странице в соцсети X. Политик добавил, что Стармер также должен сообщить британскому обществу о потенциальных рисках, если разрешение будет означать вступление Великобритании в войну с ядерной державой в лице России, и объяснить, почему решение было принято в обход голосования парламента страны. По словам Корбина, он поддерживает исключительно дипломатический метод урегулирования украинского конфликта. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщала, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по России в радиусе 300 километров. Минобороны России уже сообщило, что ВСУ в ночь на вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь России, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по российской территории. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241121/frantsiya-1984921633.html
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россия, украина, великобритания, кир стармер, джереми корбин, владимир путин, евросоюз, вооруженные силы украины, нато, в мире, с-400 «триумф»
Россия, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Джереми Корбин, Владимир Путин, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире, С-400 «Триумф»
В Британии потребовали от Стармера прояснить ситуацию вокруг Storm Shadow

Экс-лидер лейбористов призвал Стармера прояснить ситуацию вокруг Storm Shadow

© AP Photo / Cpl Paul Saxby, RAFБританская ракета Storm Shadow
Британская ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Cpl Paul Saxby, RAF
Британская ракета Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Экс-лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Кира Стармера публично прояснить ситуацию вокруг разрешения Украине бить британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории России.
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"Премьер-министр должен немедленно сделать заявление в парламенте, чтобы прояснить, были ли британские ракеты запущены по России", — написал Корбин на странице в соцсети X.
Политик добавил, что Стармер также должен сообщить британскому обществу о потенциальных рисках, если разрешение будет означать вступление Великобритании в войну с ядерной державой в лице России, и объяснить, почему решение было принято в обход голосования парламента страны.
По словам Корбина, он поддерживает исключительно дипломатический метод урегулирования украинского конфликта.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщала, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по России в радиусе 300 километров.
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Минобороны России уже сообщило, что ВСУ в ночь на вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь России, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по российской территории.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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