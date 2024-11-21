https://ria.ru/20241121/ssha-1985098342.html

США обеспокоены применением "Орешника", заявили в Пентагоне

США обеспокоены применением "Орешника", заявили в Пентагоне - РИА Новости, 22.11.2024

США обеспокоены применением "Орешника", заявили в Пентагоне

США обеспокоены испытание новейшей ракеты средней дальности "Орешник", заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-21T22:56

2024-11-21T22:56

2024-11-22T01:05

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США обеспокоены испытание новейшей ракеты средней дальности "Орешник", заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, проведенное Россией испытание новейшей ракеты средней дальности "конечно, вызывает беспокойство"."Мы не видели никаких перемен в их (России - ред.) ядерном позиционировании, мы не меняли свое ядерное позиционирование в ответ", - добавила Сингх на брифинге. В четверг в своем обращении президент РФ Владимир Путин заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Во вторник был опубликован указ президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы РФ. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию. Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241121/pentagon-1985098041.html

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https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985095597.html

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