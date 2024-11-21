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США разрешили транзакции с участием Газпромбанка для российских дипмиссий - РИА Новости, 21.11.2024
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18:36 21.11.2024 (обновлено: 18:45 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/ssha-1985068070.html
США разрешили транзакции с участием Газпромбанка для российских дипмиссий
США разрешили транзакции с участием Газпромбанка для российских дипмиссий - РИА Новости, 21.11.2024
США разрешили транзакции с участием Газпромбанка для российских дипмиссий
Соединённые Штаты Америки разрешили своим гражданам проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:36
2024-11-21T18:45
экономика
россия
сша
газпромбанк
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Соединённые Штаты Америки разрешили своим гражданам проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств России за рубежом, если такие операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%, говорится в обнародованной в четверг генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами минфина США. Лицензия позволяет совершать транзакции, необходимые для обеспечения работы российских дипмиссий, включая выплату зарплат сотрудникам и возмещение их расходов. При этом лицензия не позволяет проводить операции, связанные с переводами через корреспондентские счета, списанием средств со счетов Центрального банка России, Фонда национального благосостояния и министерства финансов РФ в банках США, а также другие транзакции, которые запрещены действующими санкциями, если только они не были отдельно разрешены. В четверг США расширили санкционный список против России, включив в него десятки физических и юридических лиц, в том числе Газпромбанк.
https://ria.ru/20241030/sanktsii-1980970039.html
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экономика, россия, сша, газпромбанк
Экономика, Россия, США, Газпромбанк

США разрешили транзакции с участием Газпромбанка для российских дипмиссий

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтенд АО "Газпромбанк"
Стенд АО Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Стенд АО "Газпромбанк". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Соединённые Штаты Америки разрешили своим гражданам проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств России за рубежом, если такие операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%, говорится в обнародованной в четверг генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами минфина США.
Лицензия позволяет совершать транзакции, необходимые для обеспечения работы российских дипмиссий, включая выплату зарплат сотрудникам и возмещение их расходов.
При этом лицензия не позволяет проводить операции, связанные с переводами через корреспондентские счета, списанием средств со счетов Центрального банка России, Фонда национального благосостояния и министерства финансов РФ в банках США, а также другие транзакции, которые запрещены действующими санкциями, если только они не были отдельно разрешены.
В четверг США расширили санкционный список против России, включив в него десятки физических и юридических лиц, в том числе Газпромбанк.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
США расширили антироссийские санкции
30 октября, 17:18
 
ЭкономикаРоссияСШАГазпромбанк
 
 
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