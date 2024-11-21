США расширили санкционный список против России
США расширили санкционный список против России, включив в него десятки физлиц
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. США расширили санкционный список против России, включив в него 118 физических и юридических лиц, связанных с финансовым сектором, сообщил американский Минфин.
Под ограничения среди прочего попали несколько банков:
- Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, включая находящиеся в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, на Кипре и в Южной Африке;
- банк "Итуруп";
- Братский народный банк;
- банк "Центрокредит";
- банк "Кремлевский";
- банк "ДОМ.РФ";
- АО "Независимый специализированный депозитарий";
- Гута-банк.
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Кроме того, в списке значатся представители российских банков, в частности:
- первые заместители председателя Банка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин;
- глава департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина;
- заместитель председателя Банка России Ольга Полякова;
- глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова;
- заместитель управляющего филиалом Сбербанка в Индии Андрей Анисимов.
Одновременно с этим Министерство финансов выпустило две новые генеральные лицензии, разрешающие завершение транзакций с Газпромбанком и его дочерними компаниями, а также меры по выходу из долговых или акционерных обязательств перед ними. Кроме того, внесены изменения в лицензию, касающуюся обеспечения работы дипломатических банковских операций с участием этого банка.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.