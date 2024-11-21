Рейтинг@Mail.ru
США расширили санкционный список против России - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 21.11.2024 (обновлено: 19:21 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/ssha-1985065803.html
США расширили санкционный список против России
США расширили санкционный список против России - РИА Новости, 21.11.2024
США расширили санкционный список против России
США расширили санкционный список против России, включив в него 118 физических и юридических лиц, связанных с финансовым сектором, сообщил американский Минфин. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:15
2024-11-21T19:21
сша
россия
владимир путин
газпромбанк
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870353900_0:233:1745:1215_1920x0_80_0_0_2c2a6f48fbb36f1a72a17d8bdb88e353.jpg
ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. США расширили санкционный список против России, включив в него 118 физических и юридических лиц, связанных с финансовым сектором, сообщил американский Минфин.Под ограничения среди прочего попали несколько банков:Кроме того, в списке значатся представители российских банков, в частности:Одновременно с этим Министерство финансов выпустило две новые генеральные лицензии, разрешающие завершение транзакций с Газпромбанком и его дочерними компаниями, а также меры по выходу из долговых или акционерных обязательств перед ними. Кроме того, внесены изменения в лицензию, касающуюся обеспечения работы дипломатических банковских операций с участием этого банка.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20241118/es-1984432656.html
https://ria.ru/20241120/sanktsii-1984736568.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870353900_0:0:1621:1215_1920x0_80_0_0_c20a5e85719b307367e03132d2d41ff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, владимир путин, газпромбанк, в мире, санкции в отношении россии
США, Россия, Владимир Путин, Газпромбанк, В мире, Санкции в отношении России
США расширили санкционный список против России

США расширили санкционный список против России, включив в него десятки физлиц

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. США расширили санкционный список против России, включив в него 118 физических и юридических лиц, связанных с финансовым сектором, сообщил американский Минфин.
Под ограничения среди прочего попали несколько банков:
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ЕС обсуждает санкции против энергетики России и новых физлиц
18 ноября, 17:15
Кроме того, в списке значатся представители российских банков, в частности:
  • первые заместители председателя Банка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин;
  • глава департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина;
  • заместитель председателя Банка России Ольга Полякова;
  • глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова;
  • заместитель управляющего филиалом Сбербанка в Индии Андрей Анисимов.
Одновременно с этим Министерство финансов выпустило две новые генеральные лицензии, разрешающие завершение транзакций с Газпромбанком и его дочерними компаниями, а также меры по выходу из долговых или акционерных обязательств перед ними. Кроме того, внесены изменения в лицензию, касающуюся обеспечения работы дипломатических банковских операций с участием этого банка.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Аналитик исключил снятие санкций с России до начала переговоров по Украине
20 ноября, 07:23
 
СШАРоссияВладимир ПутинГазпромбанкВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала