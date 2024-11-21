https://ria.ru/20241121/ssha-1985065803.html

США расширили санкционный список против России

США расширили санкционный список против России - РИА Новости, 21.11.2024

США расширили санкционный список против России

США расширили санкционный список против России, включив в него 118 физических и юридических лиц, связанных с финансовым сектором, сообщил американский Минфин. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:15

2024-11-21T18:15

2024-11-21T19:21

сша

россия

владимир путин

газпромбанк

в мире

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. США расширили санкционный список против России, включив в него 118 физических и юридических лиц, связанных с финансовым сектором, сообщил американский Минфин.Под ограничения среди прочего попали несколько банков:Кроме того, в списке значатся представители российских банков, в частности:Одновременно с этим Министерство финансов выпустило две новые генеральные лицензии, разрешающие завершение транзакций с Газпромбанком и его дочерними компаниями, а также меры по выходу из долговых или акционерных обязательств перед ними. Кроме того, внесены изменения в лицензию, касающуюся обеспечения работы дипломатических банковских операций с участием этого банка.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241118/es-1984432656.html

https://ria.ru/20241120/sanktsii-1984736568.html

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сша, россия, владимир путин, газпромбанк, в мире, санкции в отношении россии