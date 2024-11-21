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Эксперт прокомментировал заявления Пентагона об обмене ядерными ударами - РИА Новости, 21.11.2024
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15:10 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/ssha-1985020892.html
Эксперт прокомментировал заявления Пентагона об обмене ядерными ударами
Эксперт прокомментировал заявления Пентагона об обмене ядерными ударами - РИА Новости, 21.11.2024
Эксперт прокомментировал заявления Пентагона об обмене ядерными ударами
Заявления представителя Пентагона о возможном обмене ядерными ударами при условии сохранения Вашингтоном части арсенала для дальнейшего сдерживания... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:10
2024-11-21T15:10
россия
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
дмитрий песков
министерство обороны сша
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Заявления представителя Пентагона о возможном обмене ядерными ударами при условии сохранения Вашингтоном части арсенала для дальнейшего сдерживания свидетельствуют о переоценке своих возможностей, США лучше сосредоточиться на своих внутренних проблемах, сообщил РИА Новости бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. "С учетом новой ядерной доктрины России ответный удар становится практически неизбежным. Они переоценивают свои возможности и явно недооценивают наши. Это какое-то коллективное помешательство", - полагает собеседник агентства. Как отметил Никулин, ограниченный ядерный обмен может перерасти в полномасштабное противостояние, особенно учитывая обновленную ядерную доктрину России. При этом он подчеркнул, что российских ядерных сил хватит для устранения существующих угроз даже с учетом всех сокращений. По мнению политолога, Соединенным Штатам следовало бы сосредоточиться на внутренних проблемах на фоне грядущего возвращения избранного президента Дональда Трампа в Белый дом. Эксперт отметил, что Трамп потенциально может пойти на вывод американских войск или хотя бы ядерных вооружений из Европы, если преследует цель "войти в историю как великий геополитик". "Содержать тысячи военных баз по всему земному шару сейчас накладно, это сдерживает развитие собственных вооруженных сил, в том числе ракетно-ядерных. Если они собираются как-то глобально перевооружаться, то конечно, им надо сокращать непрофильные расходы", – добавил он. Как в свою очередь заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва рассчитывает, что другие страны будут занимать такую же ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта, как и Россия.
https://ria.ru/20241121/ssha-1984958454.html
https://ria.ru/20241119/erdogan-1984705077.html
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россия, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, дмитрий песков, министерство обороны сша, оон
Россия, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, ООН
Эксперт прокомментировал заявления Пентагона об обмене ядерными ударами

Эксперт Никулин: США переоценивают свои возможности при обмене ядерными ударами

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Заявления представителя Пентагона о возможном обмене ядерными ударами при условии сохранения Вашингтоном части арсенала для дальнейшего сдерживания свидетельствуют о переоценке своих возможностей, США лучше сосредоточиться на своих внутренних проблемах, сообщил РИА Новости бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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Вчера, 10:51
"С учетом новой ядерной доктрины России ответный удар становится практически неизбежным. Они переоценивают свои возможности и явно недооценивают наши. Это какое-то коллективное помешательство", - полагает собеседник агентства.
Как отметил Никулин, ограниченный ядерный обмен может перерасти в полномасштабное противостояние, особенно учитывая обновленную ядерную доктрину России. При этом он подчеркнул, что российских ядерных сил хватит для устранения существующих угроз даже с учетом всех сокращений.
По мнению политолога, Соединенным Штатам следовало бы сосредоточиться на внутренних проблемах на фоне грядущего возвращения избранного президента Дональда Трампа в Белый дом. Эксперт отметил, что Трамп потенциально может пойти на вывод американских войск или хотя бы ядерных вооружений из Европы, если преследует цель "войти в историю как великий геополитик".
"Содержать тысячи военных баз по всему земному шару сейчас накладно, это сдерживает развитие собственных вооруженных сил, в том числе ракетно-ядерных. Если они собираются как-то глобально перевооружаться, то конечно, им надо сокращать непрофильные расходы", – добавил он.
Как в свою очередь заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва рассчитывает, что другие страны будут занимать такую же ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта, как и Россия.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Эрдоган призвал НАТО задуматься над новой ядерной доктриной России
19 ноября, 20:24
 
РоссияВашингтон (штат)СШАДональд ТрампДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАООН
 
 
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