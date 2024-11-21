https://ria.ru/20241121/ssha-1985020892.html

Эксперт прокомментировал заявления Пентагона об обмене ядерными ударами

Эксперт прокомментировал заявления Пентагона об обмене ядерными ударами - РИА Новости, 21.11.2024

Эксперт прокомментировал заявления Пентагона об обмене ядерными ударами

Заявления представителя Пентагона о возможном обмене ядерными ударами при условии сохранения Вашингтоном части арсенала для дальнейшего сдерживания... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:10

2024-11-21T15:10

2024-11-21T15:10

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вашингтон (штат)

сша

дональд трамп

дмитрий песков

министерство обороны сша

оон

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Заявления представителя Пентагона о возможном обмене ядерными ударами при условии сохранения Вашингтоном части арсенала для дальнейшего сдерживания свидетельствуют о переоценке своих возможностей, США лучше сосредоточиться на своих внутренних проблемах, сообщил РИА Новости бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. "С учетом новой ядерной доктрины России ответный удар становится практически неизбежным. Они переоценивают свои возможности и явно недооценивают наши. Это какое-то коллективное помешательство", - полагает собеседник агентства. Как отметил Никулин, ограниченный ядерный обмен может перерасти в полномасштабное противостояние, особенно учитывая обновленную ядерную доктрину России. При этом он подчеркнул, что российских ядерных сил хватит для устранения существующих угроз даже с учетом всех сокращений. По мнению политолога, Соединенным Штатам следовало бы сосредоточиться на внутренних проблемах на фоне грядущего возвращения избранного президента Дональда Трампа в Белый дом. Эксперт отметил, что Трамп потенциально может пойти на вывод американских войск или хотя бы ядерных вооружений из Европы, если преследует цель "войти в историю как великий геополитик". "Содержать тысячи военных баз по всему земному шару сейчас накладно, это сдерживает развитие собственных вооруженных сил, в том числе ракетно-ядерных. Если они собираются как-то глобально перевооружаться, то конечно, им надо сокращать непрофильные расходы", – добавил он. Как в свою очередь заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва рассчитывает, что другие страны будут занимать такую же ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта, как и Россия.

https://ria.ru/20241121/ssha-1984958454.html

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россия

вашингтон (штат)

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россия, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, дмитрий песков, министерство обороны сша, оон