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СМИ: в команде Трампа пообещали проводить изменения с невиданной скоростью

СМИ: в команде Трампа пообещали проводить изменения с невиданной скоростью - РИА Новости, 21.11.2024

СМИ: в команде Трампа пообещали проводить изменения с невиданной скоростью

Администрация победившего на выборах президента США Дональда Трампа будет проводить изменения с невиданной в истории скоростью, сообщает телеканал NBC News со... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:43

2024-11-21T14:43

2024-11-21T14:43

в мире

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дональд трамп

джо байден

кэролайн ливитт

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Администрация победившего на выборах президента США Дональда Трампа будет проводить изменения с невиданной в истории скоростью, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на члена штаба Трампа. Ранее пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что он отменит указы администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис в течение первой недели своего президентского срока. "Американцы увидят, что новая администрация Трампа будет проводить изменения в таком темпе, "какого вы еще не видели в истории", - заявил телеканалу член штаба Трампа. Телеканал со ссылкой на трех сторонников Трампа сообщает, что в первый день пребывания у власти Трамп, вероятно, сосредоточиться на миграционной политике. "После приведения к присяге 20 января, ожидается, что он подпишет не менее пяти указов, направленных на решение только этой проблемы", - говорится в материале. Телеканал NBC News сообщал, что команда Трампа может закрыть две миграционные программы администрации нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, после чего более 1,3 миллиона легальных мигрантов могут быть вынуждены покинуть страну. Для Трампа ужесточение миграционной политики стало одним из главных пунктов предвыборной кампании. Он неоднократно утверждал, что "чрезмерно мягкая" политика администрации Джо Байдена привела к тому, что США превратились в страну третьего мира. В своих выступлениях Трамп заявлял о необходимости более строгих мер в отношении мигрантов и пересмотра действующих миграционных программ.

https://ria.ru/20241112/tramp-1983374212.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, кэролайн ливитт , выборы президента сша — 2024