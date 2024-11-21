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СМИ: в команде Трампа пообещали проводить изменения с невиданной скоростью - РИА Новости, 21.11.2024
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14:43 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/ssha-1985008486.html
СМИ: в команде Трампа пообещали проводить изменения с невиданной скоростью
СМИ: в команде Трампа пообещали проводить изменения с невиданной скоростью - РИА Новости, 21.11.2024
СМИ: в команде Трампа пообещали проводить изменения с невиданной скоростью
Администрация победившего на выборах президента США Дональда Трампа будет проводить изменения с невиданной в истории скоростью, сообщает телеканал NBC News со... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:43
2024-11-21T14:43
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
кэролайн ливитт
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Администрация победившего на выборах президента США Дональда Трампа будет проводить изменения с невиданной в истории скоростью, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на члена штаба Трампа. Ранее пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что он отменит указы администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис в течение первой недели своего президентского срока. "Американцы увидят, что новая администрация Трампа будет проводить изменения в таком темпе, "какого вы еще не видели в истории", - заявил телеканалу член штаба Трампа. Телеканал со ссылкой на трех сторонников Трампа сообщает, что в первый день пребывания у власти Трамп, вероятно, сосредоточиться на миграционной политике. "После приведения к присяге 20 января, ожидается, что он подпишет не менее пяти указов, направленных на решение только этой проблемы", - говорится в материале. Телеканал NBC News сообщал, что команда Трампа может закрыть две миграционные программы администрации нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, после чего более 1,3 миллиона легальных мигрантов могут быть вынуждены покинуть страну. Для Трампа ужесточение миграционной политики стало одним из главных пунктов предвыборной кампании. Он неоднократно утверждал, что "чрезмерно мягкая" политика администрации Джо Байдена привела к тому, что США превратились в страну третьего мира. В своих выступлениях Трамп заявлял о необходимости более строгих мер в отношении мигрантов и пересмотра действующих миграционных программ.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, кэролайн ливитт , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Кэролайн Ливитт , Выборы президента США — 2024
СМИ: в команде Трампа пообещали проводить изменения с невиданной скоростью

NBC News: администрация Трампа будет проводить изменения с невиданной скоростью

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Администрация победившего на выборах президента США Дональда Трампа будет проводить изменения с невиданной в истории скоростью, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на члена штаба Трампа.
Ранее пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что он отменит указы администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис в течение первой недели своего президентского срока.
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"Американцы увидят, что новая администрация Трампа будет проводить изменения в таком темпе, "какого вы еще не видели в истории", - заявил телеканалу член штаба Трампа.
Телеканал со ссылкой на трех сторонников Трампа сообщает, что в первый день пребывания у власти Трамп, вероятно, сосредоточиться на миграционной политике.
"После приведения к присяге 20 января, ожидается, что он подпишет не менее пяти указов, направленных на решение только этой проблемы", - говорится в материале.
Телеканал NBC News сообщал, что команда Трампа может закрыть две миграционные программы администрации нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, после чего более 1,3 миллиона легальных мигрантов могут быть вынуждены покинуть страну.
Для Трампа ужесточение миграционной политики стало одним из главных пунктов предвыборной кампании. Он неоднократно утверждал, что "чрезмерно мягкая" политика администрации Джо Байдена привела к тому, что США превратились в страну третьего мира. В своих выступлениях Трамп заявлял о необходимости более строгих мер в отношении мигрантов и пересмотра действующих миграционных программ.
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