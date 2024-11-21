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Китай раскритиковал заявление Пентагона о допущении обмена ядерными ударами - РИА Новости, 21.11.2024
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10:51 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/ssha-1984958454.html
Китай раскритиковал заявление Пентагона о допущении обмена ядерными ударами
Китай раскритиковал заявление Пентагона о допущении обмена ядерными ударами - РИА Новости, 21.11.2024
Китай раскритиковал заявление Пентагона о допущении обмена ядерными ударами
Заявление представителя Пентагона о допущении обмена ядерными ударами при сохранении Вашингтоном части своего арсенала отражает устаревшее мышление США,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:51
2024-11-21T10:51
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ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Заявление представителя Пентагона о допущении обмена ядерными ударами при сохранении Вашингтоном части своего арсенала отражает устаревшее мышление США, стремящихся к стратегическому превосходству, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. "Соответствующие заявления официальных лиц США отражают устаревшее мышление Штатов, стремящихся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству", - заявил Линь Цянь.
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в мире, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша, мид кнр
В мире, США, Вашингтон (штат), Министерство обороны США, МИД КНР
Китай раскритиковал заявление Пентагона о допущении обмена ядерными ударами

КНР: допущение Пентагоном обмена ядерными ударами отражает устаревшее мышление

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Заявление представителя Пентагона о допущении обмена ядерными ударами при сохранении Вашингтоном части своего арсенала отражает устаревшее мышление США, стремящихся к стратегическому превосходству, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.
"Соответствующие заявления официальных лиц США отражают устаревшее мышление Штатов, стремящихся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству", - заявил Линь Цянь.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Пентагоне призвали США вести диалог с Россией, Китаем и КНДР
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В миреСШАВашингтон (штат)Министерство обороны СШАМИД КНР
 
 
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