https://ria.ru/20241121/ssha-1984958454.html

Китай раскритиковал заявление Пентагона о допущении обмена ядерными ударами

Китай раскритиковал заявление Пентагона о допущении обмена ядерными ударами - РИА Новости, 21.11.2024

Китай раскритиковал заявление Пентагона о допущении обмена ядерными ударами

Заявление представителя Пентагона о допущении обмена ядерными ударами при сохранении Вашингтоном части своего арсенала отражает устаревшее мышление США,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:51

2024-11-21T10:51

2024-11-21T10:51

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ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Заявление представителя Пентагона о допущении обмена ядерными ударами при сохранении Вашингтоном части своего арсенала отражает устаревшее мышление США, стремящихся к стратегическому превосходству, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. "Соответствующие заявления официальных лиц США отражают устаревшее мышление Штатов, стремящихся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству", - заявил Линь Цянь.

https://ria.ru/20241120/pentagon-1984915857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша, мид кнр