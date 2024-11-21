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США обострили ядерные риски, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 21.11.2024
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10:34 21.11.2024 (обновлено: 10:52 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/ssha-1984955361.html
США обострили ядерные риски, заявили в МИД Китая
США обострили ядерные риски, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 21.11.2024
США обострили ядерные риски, заявили в МИД Китая
США повысили роль ядерного оружия в политике национальной безопасности, усилили военную конфронтацию и обострили ядерные риски, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:34
2024-11-21T10:52
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ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. США повысили роль ядерного оружия в политике национальной безопасности, усилили военную конфронтацию и обострили ядерные риски, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников."В последние годы США продолжали модернизировать свою ядерную триаду, повышать роль ядерного оружия в политике обеспечения национальной безопасности, укреплять, совместно использовать и расширять механизмы сдерживания со своими союзниками", - заявил Линь Цзянь.Он подчеркнул, что соответствующими действиями США "серьезно подорвали глобальный стратегический баланс и стабильность, усилили военную конкуренцию и конфронтацию, повысили ядерные риски".
https://ria.ru/20241121/ssha-1984947457.html
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в мире, сша, мид кнр
В мире, США, МИД КНР
США обострили ядерные риски, заявили в МИД Китая

МИД Китая: США усилили военную конфронтацию и обострили ядерные риски

© AP Photo / Chris O'MearaПодготовка к выступлению президента США
Подготовка к выступлению президента США - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Chris O'Meara
Подготовка к выступлению президента США. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. США повысили роль ядерного оружия в политике национальной безопасности, усилили военную конфронтацию и обострили ядерные риски, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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Вчера, 09:46
"В последние годы США продолжали модернизировать свою ядерную триаду, повышать роль ядерного оружия в политике обеспечения национальной безопасности, укреплять, совместно использовать и расширять механизмы сдерживания со своими союзниками", - заявил Линь Цзянь.
Он подчеркнул, что соответствующими действиями США "серьезно подорвали глобальный стратегический баланс и стабильность, усилили военную конкуренцию и конфронтацию, повысили ядерные риски".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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