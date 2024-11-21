https://ria.ru/20241121/ssha-1984954763.html

В США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва биржи

В США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва биржи - РИА Новости, 21.11.2024

В США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва биржи

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва Нью-Йоркской фондовой биржи, сообщает телеканал CBS... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:31

2024-11-21T10:31

2024-11-21T10:31

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флорида

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сша

усама бен ладен

фбр

нью-йоркская фондовая биржа

аль-каида

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва Нью-Йоркской фондовой биржи, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на судебные документы. "Агенты ФБР задержали мужчину из Флориды в связи с предполагаемым замыслом взорвать Нью-Йоркскую фондовую биржу", - говорится в сообщении. По информации телеканала, расследование ФБР в отношении жителя южной Флориды Харуна Абдул-Малика Йенера началось в феврале после того, как ведомство получило информацию о том, что тот якобы хранит инструкции по изготовлению бомб в складском помещении. В ходе обыска были найдены часы с таймерами, электронные платы и другая электроника. Кроме того, в сети он делился видео-инструкциями по изготовлению из бытовых предметов взрывчатки и средств пиротехники. По словам сотрудников ФБР, он планировал взорвать биржу с целью "перезагрузки правительства США". У него так же нашли аудиозаписи, в которых он рассказывает о причинах планировавшейся атаки. По его словам, он "чувствует себя" экс-главарем международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой бен Ладеном. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый ранее хотел вступить в ИГИЛ*, но передумал, потому что считал, что движение "не добьется успеха в достижении своих целей".* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241118/agent-1984332443.html

https://ria.ru/20240925/ssha-1974710671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, флорида, россия, сша, усама бен ладен, фбр, нью-йоркская фондовая биржа, аль-каида