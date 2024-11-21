https://ria.ru/20241121/ssha-1984954763.html
В США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва биржи
В США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва биржи - РИА Новости, 21.11.2024
В США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва биржи
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва Нью-Йоркской фондовой биржи, сообщает телеканал CBS... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:31
2024-11-21T10:31
2024-11-21T10:31
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флорида
россия
сша
усама бен ладен
фбр
нью-йоркская фондовая биржа
аль-каида
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва Нью-Йоркской фондовой биржи, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на судебные документы. "Агенты ФБР задержали мужчину из Флориды в связи с предполагаемым замыслом взорвать Нью-Йоркскую фондовую биржу", - говорится в сообщении. По информации телеканала, расследование ФБР в отношении жителя южной Флориды Харуна Абдул-Малика Йенера началось в феврале после того, как ведомство получило информацию о том, что тот якобы хранит инструкции по изготовлению бомб в складском помещении. В ходе обыска были найдены часы с таймерами, электронные платы и другая электроника. Кроме того, в сети он делился видео-инструкциями по изготовлению из бытовых предметов взрывчатки и средств пиротехники. По словам сотрудников ФБР, он планировал взорвать биржу с целью "перезагрузки правительства США". У него так же нашли аудиозаписи, в которых он рассказывает о причинах планировавшейся атаки. По его словам, он "чувствует себя" экс-главарем международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой бен Ладеном. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый ранее хотел вступить в ИГИЛ*, но передумал, потому что считал, что движение "не добьется успеха в достижении своих целей".* Террористическая организация, запрещена в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида, россия, сша, усама бен ладен, фбр, нью-йоркская фондовая биржа, аль-каида
В мире, Флорида, Россия, США, Усама бен Ладен, ФБР, Нью-Йоркская фондовая биржа, Аль-Каида
В США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва биржи
ФБР задержало мужчину по подозрению в планировании взрыва биржи в Нью-Йорке