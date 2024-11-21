Рейтинг@Mail.ru
В США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва биржи - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/ssha-1984954763.html
В США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва биржи
В США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва биржи - РИА Новости, 21.11.2024
В США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва биржи
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва Нью-Йоркской фондовой биржи, сообщает телеканал CBS... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:31
2024-11-21T10:31
в мире
флорида
россия
сша
усама бен ладен
фбр
нью-йоркская фондовая биржа
аль-каида
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва Нью-Йоркской фондовой биржи, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на судебные документы. "Агенты ФБР задержали мужчину из Флориды в связи с предполагаемым замыслом взорвать Нью-Йоркскую фондовую биржу", - говорится в сообщении. По информации телеканала, расследование ФБР в отношении жителя южной Флориды Харуна Абдул-Малика Йенера началось в феврале после того, как ведомство получило информацию о том, что тот якобы хранит инструкции по изготовлению бомб в складском помещении. В ходе обыска были найдены часы с таймерами, электронные платы и другая электроника. Кроме того, в сети он делился видео-инструкциями по изготовлению из бытовых предметов взрывчатки и средств пиротехники. По словам сотрудников ФБР, он планировал взорвать биржу с целью "перезагрузки правительства США". У него так же нашли аудиозаписи, в которых он рассказывает о причинах планировавшейся атаки. По его словам, он "чувствует себя" экс-главарем международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой бен Ладеном. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый ранее хотел вступить в ИГИЛ*, но передумал, потому что считал, что движение "не добьется успеха в достижении своих целей".* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241118/agent-1984332443.html
https://ria.ru/20240925/ssha-1974710671.html
флорида
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e2153cfa82c8ab99ebdb22f877c12e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, флорида, россия, сша, усама бен ладен, фбр, нью-йоркская фондовая биржа, аль-каида
В мире, Флорида, Россия, США, Усама бен Ладен, ФБР, Нью-Йоркская фондовая биржа, Аль-Каида
В США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва биржи

ФБР задержало мужчину по подозрению в планировании взрыва биржи в Нью-Йорке

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва Нью-Йоркской фондовой биржи, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на судебные документы.
"Агенты ФБР задержали мужчину из Флориды в связи с предполагаемым замыслом взорвать Нью-Йоркскую фондовую биржу", - говорится в сообщении.
Задержание и допрос украинского агента, готовившего теракты в регионах России - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракты в трех регионах
18 ноября, 09:47
По информации телеканала, расследование ФБР в отношении жителя южной Флориды Харуна Абдул-Малика Йенера началось в феврале после того, как ведомство получило информацию о том, что тот якобы хранит инструкции по изготовлению бомб в складском помещении.
В ходе обыска были найдены часы с таймерами, электронные платы и другая электроника. Кроме того, в сети он делился видео-инструкциями по изготовлению из бытовых предметов взрывчатки и средств пиротехники.
По словам сотрудников ФБР, он планировал взорвать биржу с целью "перезагрузки правительства США". У него так же нашли аудиозаписи, в которых он рассказывает о причинах планировавшейся атаки. По его словам, он "чувствует себя" экс-главарем международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой бен Ладеном.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый ранее хотел вступить в ИГИЛ*, но передумал, потому что считал, что движение "не добьется успеха в достижении своих целей".
* Террористическая организация, запрещена в России
Место взрыва в здании суда в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Калифорнийская полиция раскрыла подробности дела о взрыве в здании суда
25 сентября, 21:02
 
В миреФлоридаРоссияСШАУсама бен ЛаденФБРНью-Йоркская фондовая биржаАль-Каида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала