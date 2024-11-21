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США будут учить сотрудников ВСУ и СБУ ядерной экспертизе, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2024
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09:46 21.11.2024 (обновлено: 10:06 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/ssha-1984947457.html
США будут учить сотрудников ВСУ и СБУ ядерной экспертизе, пишут СМИ
США будут учить сотрудников ВСУ и СБУ ядерной экспертизе, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2024
США будут учить сотрудников ВСУ и СБУ ядерной экспертизе, пишут СМИ
Украинские военные и сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) посетили лабораторию министерства энергетики США для обучения сбору доказательств ядерной... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:46
2024-11-21T10:06
в мире
сша
россия
айдахо
игорь кириллов
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские военные и сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) посетили лабораторию министерства энергетики США для обучения сбору доказательств ядерной атаки, сообщает издание Defense One. "Десять солдат из ВСУ и десять членов ВБУ провели неделю в национальной лаборатории Айдахо, где обучались... методам сбора инородных веществ для проведения ядерной экспертизы после взрыва", - говорится в публикации. Отмечается, что в ходе обучения им помогали эксперты из других национальных лабораторий США, а также специалисты из Национального управления ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго. По словам советника NNSA, до 2022 года у Украины не было потенциала для сбора высококачественных образцов для анализа. Как пишет Defense One, инструкторы из лабораторий и NNSA являются частью команды американского минэнерго, ответственной за экспертизы в области энергетики. Отмечается, что они обладают оборудованием, необходимым для оперативного развертывания командных пунктов в любой точке мира. Материалы, которые эти эксперты собирают, могут быть отправлены в США для дальнейшего анализа. По данным издания, этот визит состоялся при поддержке американского госдепа. В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции.
https://ria.ru/20241021/azarov-1979049580.html
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в мире, сша, россия, айдахо, игорь кириллов, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, США, Россия, Айдахо, Игорь Кириллов, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
США будут учить сотрудников ВСУ и СБУ ядерной экспертизе, пишут СМИ

Defense One: США обучат сотрудников ВСУ и СБУ сбору доказательств ядерной атаки

© Fotolia / bluedesignЗнак радиоактивности
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Fotolia / bluedesign
Знак радиоактивности. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские военные и сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) посетили лабораторию министерства энергетики США для обучения сбору доказательств ядерной атаки, сообщает издание Defense One.
"Десять солдат из ВСУ и десять членов ВБУ провели неделю в национальной лаборатории Айдахо, где обучались... методам сбора инородных веществ для проведения ядерной экспертизы после взрыва", - говорится в публикации.
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Отмечается, что в ходе обучения им помогали эксперты из других национальных лабораторий США, а также специалисты из Национального управления ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго. По словам советника NNSA, до 2022 года у Украины не было потенциала для сбора высококачественных образцов для анализа.
Как пишет Defense One, инструкторы из лабораторий и NNSA являются частью команды американского минэнерго, ответственной за экспертизы в области энергетики. Отмечается, что они обладают оборудованием, необходимым для оперативного развертывания командных пунктов в любой точке мира. Материалы, которые эти эксперты собирают, могут быть отправлены в США для дальнейшего анализа.
По данным издания, этот визит состоялся при поддержке американского госдепа.
В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции.
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