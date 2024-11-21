https://ria.ru/20241121/ssha-1984947457.html

США будут учить сотрудников ВСУ и СБУ ядерной экспертизе, пишут СМИ

США будут учить сотрудников ВСУ и СБУ ядерной экспертизе, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2024

США будут учить сотрудников ВСУ и СБУ ядерной экспертизе, пишут СМИ

Украинские военные и сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) посетили лабораторию министерства энергетики США для обучения сбору доказательств ядерной... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T09:46

2024-11-21T09:46

2024-11-21T10:06

в мире

сша

россия

айдахо

игорь кириллов

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские военные и сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) посетили лабораторию министерства энергетики США для обучения сбору доказательств ядерной атаки, сообщает издание Defense One. "Десять солдат из ВСУ и десять членов ВБУ провели неделю в национальной лаборатории Айдахо, где обучались... методам сбора инородных веществ для проведения ядерной экспертизы после взрыва", - говорится в публикации. Отмечается, что в ходе обучения им помогали эксперты из других национальных лабораторий США, а также специалисты из Национального управления ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго. По словам советника NNSA, до 2022 года у Украины не было потенциала для сбора высококачественных образцов для анализа. Как пишет Defense One, инструкторы из лабораторий и NNSA являются частью команды американского минэнерго, ответственной за экспертизы в области энергетики. Отмечается, что они обладают оборудованием, необходимым для оперативного развертывания командных пунктов в любой точке мира. Материалы, которые эти эксперты собирают, могут быть отправлены в США для дальнейшего анализа. По данным издания, этот визит состоялся при поддержке американского госдепа. В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции.

https://ria.ru/20241021/azarov-1979049580.html

https://ria.ru/20241105/minoborony-1981912178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, айдахо, игорь кириллов, служба безопасности украины, вооруженные силы украины