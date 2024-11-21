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"Их скоро не будет". В США обратились к России с неожиданным заявлением
"Их скоро не будет". В США обратились к России с неожиданным заявлением - РИА Новости, 21.11.2024
"Их скоро не будет". В США обратились к России с неожиданным заявлением
В США скоро не будет сумасшедших у власти, желающих войны с Россией, заявил в социальной сети X американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный по главной... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:05
2024-11-21T09:05
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В США скоро не будет сумасшедших у власти, желающих войны с Россией, заявил в социальной сети X американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла"."Дорогая Россия, среднестатистический американец не хочет войны с вами. Этого хотят психи, находящиеся у власти. Их скоро не будет", — написал Сорбо.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, NBC
"Их скоро не будет". В США обратились к России с неожиданным заявлением
Актер Сорбо: в США скоро не будет психов у власти, желающих войны с Россией