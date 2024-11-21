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В США предложили обязать чиновников ходить на работу пять дней в неделю - РИА Новости, 21.11.2024
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09:04 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/ssha-1984940082.html
В США предложили обязать чиновников ходить на работу пять дней в неделю
В США предложили обязать чиновников ходить на работу пять дней в неделю - РИА Новости, 21.11.2024
В США предложили обязать чиновников ходить на работу пять дней в неделю
Американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, которые должны возглавить новый департамент по достижению госэффективности (DOGE),... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:04
2024-11-21T09:04
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илон маск
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, которые должны возглавить новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), предлагают обязать федеральных госслужащих ходить на работу пять дней в неделю, следует из их совместной статьи для газеты Wall Street Journal. Авторы статьи пишут, что закон наделяет президента полномочиями "устанавливать правила, регулирующие работу конкурентой службы". Маск и Рамасвами считают, что, обладая подобными полномочиями, Дональд Трамп может ввести правила в этой области, "которые ограничат разрастание административного аппарата" и будут предусматривать, в частности, масштабные увольнения, а также перемещение федеральных служб за пределы Вашингтона. "Требование к федеральным служащим приходить на работу пять дней в неделю приведет к волне добровольных увольнений, которые мы приветствуем: если федеральные служащие не хотят приходить на работу, американские налогоплательщики не должны платить им за привилегию времен COVID - сидеть дома", - говорится в статье. Новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) США ранее объявил о поиске сотрудников для ведомства, среди условий - сверхвысокий IQ и готовность работать более 80 часов в неделю. Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что Маск и Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) - криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину.
https://ria.ru/20241113/tramp-1983419156.html
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в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), илон маск, вивек рамасвами, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Вашингтон (штат), Илон Маск, Вивек Рамасвами, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В США предложили обязать чиновников ходить на работу пять дней в неделю

Маск и Рамасвами хотят обязать госслужащих ходить на работу пять дней в неделю

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, которые должны возглавить новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), предлагают обязать федеральных госслужащих ходить на работу пять дней в неделю, следует из их совместной статьи для газеты Wall Street Journal.
Авторы статьи пишут, что закон наделяет президента полномочиями "устанавливать правила, регулирующие работу конкурентой службы". Маск и Рамасвами считают, что, обладая подобными полномочиями, Дональд Трамп может ввести правила в этой области, "которые ограничат разрастание административного аппарата" и будут предусматривать, в частности, масштабные увольнения, а также перемещение федеральных служб за пределы Вашингтона.
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"Требование к федеральным служащим приходить на работу пять дней в неделю приведет к волне добровольных увольнений, которые мы приветствуем: если федеральные служащие не хотят приходить на работу, американские налогоплательщики не должны платить им за привилегию времен COVID - сидеть дома", - говорится в статье.
Новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) США ранее объявил о поиске сотрудников для ведомства, среди условий - сверхвысокий IQ и готовность работать более 80 часов в неделю.
Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что Маск и Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) - криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину.
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