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Сенат США не рассмотрел резолюцию против списания части госдолга Украины - РИА Новости, 21.11.2024
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08:56 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/ssha-1984939894.html
Сенат США не рассмотрел резолюцию против списания части госдолга Украины
Сенат США не рассмотрел резолюцию против списания части госдолга Украины - РИА Новости, 21.11.2024
Сенат США не рассмотрел резолюцию против списания части госдолга Украины
Сенат США по итогам голосования отказался рассматривать резолюцию против списания части госдолга Украины, трансляцию голосования вел телеканал C-Span. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T08:56
2024-11-21T08:56
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сенат США по итогам голосования отказался рассматривать резолюцию против списания части госдолга Украины, трансляцию голосования вел телеканал C-Span. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на документ сообщало, что уходящая администрация президента США Джо Байдена уведомила американский конгресс о намерении списать долги Украины на общую сумму 4,65 миллиарда долларов. Резолюцию против списания части госдолга предложил рассмотреть сенатор Рэнд Пол. За рассмотрение резолюции выступили 37 сенаторов, против - 61. Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрыть основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, поэтому властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие на Украине денег на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972201758.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, рэнд пол, владимир зеленский, мвф
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Рэнд Пол, Владимир Зеленский, МВФ
Сенат США не рассмотрел резолюцию против списания части госдолга Украины

Сенат США отказался рассматривать резолюцию против списания части госдолга Киева

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сенат США по итогам голосования отказался рассматривать резолюцию против списания части госдолга Украины, трансляцию голосования вел телеканал C-Span.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на документ сообщало, что уходящая администрация президента США Джо Байдена уведомила американский конгресс о намерении списать долги Украины на общую сумму 4,65 миллиарда долларов.
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Резолюцию против списания части госдолга предложил рассмотреть сенатор Рэнд Пол. За рассмотрение резолюции выступили 37 сенаторов, против - 61.
Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрыть основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, поэтому властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие на Украине денег на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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