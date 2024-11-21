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Сенат США отклонил резолюции о блокировке продаж оружия Израилю
Сенат США отклонил резолюции о блокировке продаж оружия Израилю - РИА Новости, 21.11.2024
Сенат США отклонил резолюции о блокировке продаж оружия Израилю
Сенат США по итогам голосования отклонил резолюции о блокировке продаж оружия Израилю на общую сумму свыше 20 миллиардов долларов, включая боеприпасы для таков, РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T05:15
2024-11-21T05:15
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Сенат США по итогам голосования отклонил резолюции о блокировке продаж оружия Израилю на общую сумму свыше 20 миллиардов долларов, включая боеприпасы для таков, осколочно-фугасные снаряды, боекомплекты JDAM и тактических транспортных средств. Как следует из итогов голосования, все три резолюции были отклонены большинством голосов американских сенаторов. Три совместные резолюции были представлены на рассмотрение верхней палате американского конгресса сенатором Берни Сандерсом, которого поддержала еще группа законодателей. В случае принятия резолюции могли заблокировать продажу Израилю партий оружия на общую сумму более 20 миллиардов долларов. В частности, документы предполагали блокировку продаж JDAM, танковых боеприпасов, осколочно-фугасных минометных снарядов и тактических транспортных средств. "Отправка большего количества оружия не только безнравственна, но и незаконна. Закон об иностранной помощи 1961 года и Закон о контроле за экспортом оружия устанавливают четкие требования к использованию американского оружия - Израиль грубо нарушил эти правила", - говорилось в заявлении Сандерса в сентябре 2024 года при внесении резолюций. Сенатор отмечал, что американское оружие использовалось неизбирательно, и часть поставленных Вашингтоном систем стали причиной большого количества жертв среди мирного населения. "Существует гора документальных доказательств, которые показывают, что это оружие используется в нарушение законов США и международного права", - указывал Сандерс. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241120/hohshtejn-1984855434.html
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израиль, сша, вашингтон (штат), берни сандерс, хамас, оон, в мире
Израиль, США, Вашингтон (штат), Берни Сандерс, ХАМАС, ООН, В мире
Сенат США отклонил резолюции о блокировке продаж оружия Израилю
Сенат США отклонил резолюции о блокировке продаж оружия ЦАХАЛ на $20 миллиардов
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Сенат США по итогам голосования отклонил резолюции о блокировке продаж оружия Израилю на общую сумму свыше 20 миллиардов долларов, включая боеприпасы для таков, осколочно-фугасные снаряды, боекомплекты JDAM и тактических транспортных средств.
Как следует из итогов голосования, все три резолюции были отклонены большинством голосов американских сенаторов.
Три совместные резолюции были представлены на рассмотрение верхней палате американского конгресса сенатором Берни Сандерсом
, которого поддержала еще группа законодателей.
В случае принятия резолюции могли заблокировать продажу Израилю партий оружия на общую сумму более 20 миллиардов долларов. В частности, документы предполагали блокировку продаж JDAM, танковых боеприпасов, осколочно-фугасных минометных снарядов и тактических транспортных средств.
"Отправка большего количества оружия не только безнравственна, но и незаконна. Закон об иностранной помощи 1961 года и Закон о контроле за экспортом оружия устанавливают четкие требования к использованию американского оружия - Израиль грубо нарушил эти правила", - говорилось в заявлении Сандерса в сентябре 2024 года при внесении резолюций.
Сенатор отмечал, что американское оружие использовалось неизбирательно, и часть поставленных Вашингтоном
систем стали причиной большого количества жертв среди мирного населения.
"Существует гора документальных доказательств, которые показывают, что это оружие используется в нарушение законов США и международного права", - указывал Сандерс.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.