https://ria.ru/20241121/ssha-1984927710.html

США отправляют Киеву старые ракеты ATACMS

США отправляют Киеву старые ракеты ATACMS - РИА Новости, 21.11.2024

США отправляют Киеву старые ракеты ATACMS

США используют многомиллиардную военную помощь Украине для модернизации собственного арсенала, отправляя Киеву устаревающие ракеты ATACMS, срок службы которых... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T03:38

2024-11-21T03:38

2024-11-21T03:47

специальная военная операция на украине

нато

министерство обороны сша

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США используют многомиллиардную военную помощь Украине для модернизации собственного арсенала, отправляя Киеву устаревающие ракеты ATACMS, срок службы которых истекает, согласно документам, уже в следующем году, свидетельствуют результаты анализа американского военного бюджета, проведенного РИА Новости.Как следует из анализа, ракеты ATACMS не являются самой современной системой вооружений в арсенале США. Их отправка Киеву позволяет Вашингтону направить освободившиеся средства на модернизацию собственного арсенала. Такое решение также снижает финансовую нагрузку на Пентагон, учитывая, что многие из данных вооружений уже в скором времени выйдут из строя.Согласно данным сайта Ukraine Oversight, созданного для мониторинга отправки военной помощи Украине, с февраля 2022 года конгресс США увеличил лимит на поставки оружия в рамках президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority, PDA) до 33,3 миллиарда долларов. В то же время Пентагон получил 45,8 миллиарда долларов дополнительных средств на восполнение своих арсеналов, что значительно превышает заявленную стоимость переданных Украине вооружений.Дополнительно через Инициативу помощи Украине в сфере безопасности (USAI) было выделено 32,7 миллиарда долларов, которые могут быть использованы для закупки оружия на международных рынках.Американские власти стремятся завершить передачу оставшихся 5,5 миллиарда долларов в рамках PDA до 20 января 2025 года, когда избранный президент Дональд Трамп официально вступит в должность. Ранее тот обещал пересмотреть текущие механизмы поставок, что потенциально может привести к изменениям в отношениях между Вашингтоном и Киевом.В минувшее воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.Во вторник Минобороны сообщило, что ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.Во вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.Как заявлял ранее президент, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.

https://ria.ru/20241120/ssha-1984898861.html

https://ria.ru/20241120/gosduma-1984800599.html

https://ria.ru/20241119/nato-1984709905.html

https://ria.ru/20241120/bayden-1984757186.html

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нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, джо байден, владимир путин, дональд трамп, россия, киев, украина