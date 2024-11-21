https://ria.ru/20241121/ssha-1984923365.html

Пентагон допустил обмен ядерными ударами при одном условии

Пентагон допустил обмен ядерными ударами при одном условии - РИА Новости, 21.11.2024

Пентагон допустил обмен ядерными ударами при одном условии

США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, заявил... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T01:00

2024-11-21T01:00

2024-11-21T01:21

сша

вашингтон (штат)

россия

министерство обороны сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, заявил представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен. "Когда мы говорим о неядерных и о ядерных средствах, то мы конечно не хотели бы проводить обмен (ударами — Прим. ред.), не так ли? Думаю, все согласятся с тем, что если нам придется произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США", — сказал он, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS, его деятельность признана нежелательной на территории России) в Вашингтоне, комментируя возможное применения ядерного оружия.Представитель Стратегического командования подчеркнул, что США не хотели бы оказаться в среде, которая последует за обменом ядерными ударами. По словам Бьюкенена, наиболее приемлемыми условиями он считает те, при которых США "продолжат лидировать в мире", что означает сохранение резерва стратегических вооружений. "Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать", — добавил контр-адмирал.Позиция РоссииВо вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.Как заявлял ранее президент, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.

https://ria.ru/20241121/ukraina-1984923228.html

https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982934328.html

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984894013.html

сша

вашингтон (штат)

россия

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сша, вашингтон (штат), россия, министерство обороны сша, в мире