https://ria.ru/20241121/spetsoperatsiya-1985069596.html

Спецоперация, 21 ноября: Российские войска освободили Дальнее в ДНР

Спецоперация, 21 ноября: Российские войска освободили Дальнее в ДНР - РИА Новости, 21.11.2024

Спецоперация, 21 ноября: Российские войска освободили Дальнее в ДНР

Подразделения российской "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Дальнее в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:43

2024-11-21T18:43

2024-11-21T18:43

специальная военная операция на украине

украина

сша

россия

денис пушилин

дмитрий песков

ллойд остин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775220306_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_626d92faba36bd2cb236a343fc45fc41.jpg

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Дальнее в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ. Кроме того, "Юг" и другие российские группировки нанесли противнику поражение, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 18 контратак. Потери украинских войск составили до 1620 военнослужащих. Также Киев лишился трёх танков, пяти БМП, в том числе двух Bradley, 13 бронемашин, двух бронетранспортёров М113 производства США, самоходной артиллерийской установки Braveheart производства Великобритании, гаубицы М198 производства США, пяти орудий Д-20, четырёх САУ "Гвоздика" и одной "Акация", шести гаубиц Д-30, четырёх орудий М119 производства США и противотанковой пушки "Рапира". Кроме того, уничтожены шесть полевых складов боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и одна "Буковель-AD". Средства ПВО сбили в зоне спецоперации две ракеты Storm Shadow и шесть снарядов HIMARS, а также 67 беспилотников самолётного типа. В Курском приграничьеВ отдельной сводке по ситуации в курском приграничье говорится, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах девяти приграничных насёленных пунктов. Авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в районах 19 населённых пунктов Курской области и пяти населённых пунктов в Сумской области Украины. За сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 150 военнослужащих. Пятеро украинских военнослужащих сдались в плен. За всё время боёв здесь Киев потерял более 34 540 военнослужащих. Снесли переправуКроме того, как сообщили в четверг в Минобороны РФ, российская авиация уничтожила ракетой Х-38 понтонную переправу ВСУ через реку Северский Донец на краснолиманском направлении. По данным представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ несколько раз в четверг обстреляли районы Горловки, включая центр, выпустив семь кассетных снарядов калибром 155 миллиметров. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, ранены 12 мирных жителей, в том числе глава Никитовского района Ирина Джеломанова. ВС РФ продолжают продвижение вглубь территории Харьковской области, заявил в четверг журналистам замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк. По его данным, ВСУ провели ротацию в Купянске и близлежащих селах, а прибывшие боевики активно занимаются мародёрством. Глава администрации также сообщил о планах Киева забросить диверсионный отряд в Купянск после того, как город будет освобождён российскими войсками. Создадут рискПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос журналистов, могут ли в Кремле подтвердить информацию о якобы запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты, переадресовал его Минобороны. Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил информацию СМИ, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. Также ранее не заявленные Пентагоном противопехотные мины вошли в новый пакет американской военной помощи Украине, следует из заявления госдепа. По данным американского аналитического журнала Responsible Statecraft, противопехотные мины не только не смогут изменить ход конфликта, но и создадут значительный риск для украинских мирных граждан. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, в свою очередь, напомнила, что государствам, подписавшим Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин, которую Украина ратифицировала в 2005 году, запрещается использовать их при любых обстоятельствах. Сербия и Словакия считают, что Украине и России нужен мир, заявил сербский президент Александр Вучич в ходе визита словацкого премьера Роберта Фицо. Закупленная Канадой новейшая система противовоздушной обороны NASAMS будет вскоре передана Украине, сейчас она находится на территории Польши, заявил министр обороны страны Билл Блэр. По словам министра обороны Испании Маргариты Роблес, правительство страны уже передало Украине вооружения на сумму около 600 миллионов евро и планирует отправить еще на 300 миллионов евро. Норвежское минобороны сообщило о планах выделить 45,3 миллиона долларов для украинской оборонной промышленности. Не кардинальноСогласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в четверг была объявлена на всей территории Украины. СМИ и украинские чиновники сообщали о взрывах в Полтавской области и о повреждениях объектов на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а также неоднократных взрывах в Днепропетровске. Газета Politico со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что те не считают полученное от США разрешение бить ракетами ATACMS вглубь РФ переломным моментом, который поможет Киеву кардинально изменить своё положение.

https://ria.ru/20241121/kadyrov-1985035391.html

https://ria.ru/20241121/vsu-1985021434.html

https://ria.ru/20241120/ilinka-1984792864.html

https://ria.ru/20241121/peskov-1984987653.html

https://ria.ru/20241121/zayavlenie-1984940737.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, денис пушилин, дмитрий песков, ллойд остин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, оон