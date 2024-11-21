Спецоперация, 21 ноября: Российские войска освободили Дальнее в ДНР
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Дальнее в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ.
Кроме того, "Юг" и другие российские группировки нанесли противнику поражение, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 18 контратак. Потери украинских войск составили до 1620 военнослужащих.
Также Киев лишился трёх танков, пяти БМП, в том числе двух Bradley, 13 бронемашин, двух бронетранспортёров М113 производства США, самоходной артиллерийской установки Braveheart производства Великобритании, гаубицы М198 производства США, пяти орудий Д-20, четырёх САУ "Гвоздика" и одной "Акация", шести гаубиц Д-30, четырёх орудий М119 производства США и противотанковой пушки "Рапира". Кроме того, уничтожены шесть полевых складов боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и одна "Буковель-AD".
Средства ПВО сбили в зоне спецоперации две ракеты Storm Shadow и шесть снарядов HIMARS, а также 67 беспилотников самолётного типа.
В Курском приграничье
В отдельной сводке по ситуации в курском приграничье говорится, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах девяти приграничных насёленных пунктов.
Авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в районах 19 населённых пунктов Курской области и пяти населённых пунктов в Сумской области Украины.
За сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 150 военнослужащих. Пятеро украинских военнослужащих сдались в плен. За всё время боёв здесь Киев потерял более 34 540 военнослужащих.
Снесли переправу
Кроме того, как сообщили в четверг в Минобороны РФ, российская авиация уничтожила ракетой Х-38 понтонную переправу ВСУ через реку Северский Донец на краснолиманском направлении.
По данным представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ несколько раз в четверг обстреляли районы Горловки, включая центр, выпустив семь кассетных снарядов калибром 155 миллиметров.
Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, ранены 12 мирных жителей, в том числе глава Никитовского района Ирина Джеломанова.
ВС РФ продолжают продвижение вглубь территории Харьковской области, заявил в четверг журналистам замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк. По его данным, ВСУ провели ротацию в Купянске и близлежащих селах, а прибывшие боевики активно занимаются мародёрством. Глава администрации также сообщил о планах Киева забросить диверсионный отряд в Купянск после того, как город будет освобождён российскими войсками.
Российские войска освободили Ильинку в Донбассе
20 ноября, 12:24
Создадут риск
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос журналистов, могут ли в Кремле подтвердить информацию о якобы запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты, переадресовал его Минобороны.
Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил информацию СМИ, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. Также ранее не заявленные Пентагоном противопехотные мины вошли в новый пакет американской военной помощи Украине, следует из заявления госдепа.
По данным американского аналитического журнала Responsible Statecraft, противопехотные мины не только не смогут изменить ход конфликта, но и создадут значительный риск для украинских мирных граждан. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, в свою очередь, напомнила, что государствам, подписавшим Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин, которую Украина ратифицировала в 2005 году, запрещается использовать их при любых обстоятельствах.
Сербия и Словакия считают, что Украине и России нужен мир, заявил сербский президент Александр Вучич в ходе визита словацкого премьера Роберта Фицо.
По словам министра обороны Испании Маргариты Роблес, правительство страны уже передало Украине вооружения на сумму около 600 миллионов евро и планирует отправить еще на 300 миллионов евро.
Норвежское минобороны сообщило о планах выделить 45,3 миллиона долларов для украинской оборонной промышленности.
Не кардинально
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в четверг была объявлена на всей территории Украины. СМИ и украинские чиновники сообщали о взрывах в Полтавской области и о повреждениях объектов на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а также неоднократных взрывах в Днепропетровске.
Газета Politico со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что те не считают полученное от США разрешение бить ракетами ATACMS вглубь РФ переломным моментом, который поможет Киеву кардинально изменить своё положение.