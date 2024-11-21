https://ria.ru/20241121/spetsoperatsiya-1984992124.html

ВСУ терпят полное фиаско, заявили в ДНР

ВСУ терпят полное фиаско, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.11.2024

ВСУ терпят полное фиаско, заявили в ДНР

ВСУ терпят полное фиаско на всей линии фронта, их подразделения продолжают отступать, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:24

2024-11-21T13:24

2024-11-21T13:24

в мире

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ВСУ терпят полное фиаско на всей линии фронта, их подразделения продолжают отступать, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский "Зеленский сегодня четко понимает, что… если не будет включен Запад в эту войну физически, то есть если не будет включено НАТО, то фактически Украина проигрывает. И это в первую очередь связано с тем, что на линии фронта почти на всех направлениях у него полное фиаско", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Он добавил, что поставка западного оружия Украине не повлияла на ситуацию на фронте. "В тех условиях, в которых сегодня находится Украина, она не может ничего сделать… потому что они отступают", - подчеркнул советник Дениса Пушилина.

https://ria.ru/20241015/vsu-1978057860.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато