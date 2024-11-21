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ВСУ терпят полное фиаско, заявили в ДНР
ВСУ терпят полное фиаско, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.11.2024
ВСУ терпят полное фиаско, заявили в ДНР
ВСУ терпят полное фиаско на всей линии фронта, их подразделения продолжают отступать, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:24
2024-11-21T13:24
2024-11-21T13:24
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украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ВСУ терпят полное фиаско на всей линии фронта, их подразделения продолжают отступать, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский "Зеленский сегодня четко понимает, что… если не будет включен Запад в эту войну физически, то есть если не будет включено НАТО, то фактически Украина проигрывает. И это в первую очередь связано с тем, что на линии фронта почти на всех направлениях у него полное фиаско", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Он добавил, что поставка западного оружия Украине не повлияла на ситуацию на фронте. "В тех условиях, в которых сегодня находится Украина, она не может ничего сделать… потому что они отступают", - подчеркнул советник Дениса Пушилина.
https://ria.ru/20241015/vsu-1978057860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ терпят полное фиаско, заявили в ДНР
Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ терпят полное фиаско на всей линии фронта