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ВСУ терпят полное фиаско, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/spetsoperatsiya-1984992124.html
ВСУ терпят полное фиаско, заявили в ДНР
ВСУ терпят полное фиаско, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.11.2024
ВСУ терпят полное фиаско, заявили в ДНР
ВСУ терпят полное фиаско на всей линии фронта, их подразделения продолжают отступать, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:24
2024-11-21T13:24
в мире
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ВСУ терпят полное фиаско на всей линии фронта, их подразделения продолжают отступать, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский "Зеленский сегодня четко понимает, что… если не будет включен Запад в эту войну физически, то есть если не будет включено НАТО, то фактически Украина проигрывает. И это в первую очередь связано с тем, что на линии фронта почти на всех направлениях у него полное фиаско", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Он добавил, что поставка западного оружия Украине не повлияла на ситуацию на фронте. "В тех условиях, в которых сегодня находится Украина, она не может ничего сделать… потому что они отступают", - подчеркнул советник Дениса Пушилина.
https://ria.ru/20241015/vsu-1978057860.html
украина
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в мире, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
ВСУ терпят полное фиаско, заявили в ДНР

Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ терпят полное фиаско на всей линии фронта

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ВСУ терпят полное фиаско на всей линии фронта, их подразделения продолжают отступать, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский
"Зеленский сегодня четко понимает, что… если не будет включен Запад в эту войну физически, то есть если не будет включено НАТО, то фактически Украина проигрывает. И это в первую очередь связано с тем, что на линии фронта почти на всех направлениях у него полное фиаско", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Он добавил, что поставка западного оружия Украине не повлияла на ситуацию на фронте.
"В тех условиях, в которых сегодня находится Украина, она не может ничего сделать… потому что они отступают", - подчеркнул советник Дениса Пушилина.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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