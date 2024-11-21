https://ria.ru/20241121/somele-1985010213.html

В центрах "Московского долголетия" открыли школу сомелье

В центрах "Московского долголетия" открыли школу сомелье - РИА Новости, 21.11.2024

В центрах "Московского долголетия" открыли школу сомелье

Школу сомелье открыли в рамках проекта "Московское долголетие", она поможет сформировать у горожан старшего поколения культуру осознанного отношения к вину,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:47

2024-11-21T14:47

2024-11-21T14:47

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россия

вино

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Школу сомелье открыли в рамках проекта "Московское долголетие", она поможет сформировать у горожан старшего поколения культуру осознанного отношения к вину, сообщила РИА Новости эксперт курса, член Союза сомелье и экспертов России Ксения Ковчина. "Школа сомелье в центрах "Московского долголетия" - это специальный образовательный курс из четырех семинаров, который мы задумали, чтобы сформировать у москвичей 55+ культуру осознанного отношения к вину. Мы познакомим участников с историей и географией виноделия, научим ориентироваться в сортах вина и правильно выбирать вино к разным блюдам", - рассказала Ковчина. Она отметила, что особое внимание в ходе курса уделяется российским винам, изучаются автохтонные сорта винограда, история отечественного виноделия и современные достижения. Это поможет участникам не только расширить кругозор, но и лучше понимать культурное наследие России. "Очень здорово, что у "Московского долголетия" возникла такая инициатива. Помимо Школы сомелье, в центрах "Московского долголетия" проходит еще много очень интересных школ и клубов, я была приятно удивлена. Рекомендую всем поближе познакомиться с проектом", - подчеркнула Ковчина.

https://ria.ru/20241023/dolgoletie-1979679960.html

https://ria.ru/20241108/vina-1982715793.html

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общество, россия, вино