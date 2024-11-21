https://ria.ru/20241121/solntse-1984926002.html

Опубликованы новые высококачественные снимки Солнца

Опубликованы новые высококачественные снимки Солнца - РИА Новости, 21.11.2024

Опубликованы новые высококачественные снимки Солнца

Опубликованы наиболее точные и высококачественные из доступных снимки поверхности Солнца, сделанные аппаратом Solar Orbiter, разработанным Европейским... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T02:15

2024-11-21T02:15

2024-11-21T02:43

наука

наса

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Опубликованы наиболее точные и высококачественные из доступных снимки поверхности Солнца, сделанные аппаратом Solar Orbiter, разработанным Европейским космическим агентством (ЕКА) при участии НАСА, сообщает ЕКА."Взгляните на четыре новых изображения Солнца, полученных с помощью Solar Orbiter, собранных на основе наблюдений с высоким разрешением", - говорится в публикации.Агентство указывает, что снимки собраны из изображений, сделанных 22 марта 2023 года. Каждая "мозаика" , утверждает агентство, состоит из 25 изображений, снятых в течение более четырех часов, а диаметр диска Солнца на оригинальных изображениях составляет почти 8 тысяч пикселей. По данным ЕКА, снимки были сделаны на расстоянии менее 74 миллионов километров от Солнца, что составляет около половины дистанции от звезды до Земли - столь близким расположением аппарата к Солнцу также обусловлено количество изображений, из которых состоит каждый снимок. Также благодаря новым технологиям обработки данных в будущем, надеются ученые, процесс подготовки подобных снимков будет идти быстрее - в ЕКА выражают надежду, что зонд сможет предоставлять подобные снимки дважды в год.К публикации ЕКА прилагает изображения Солнца в видимом человеческому глазу спектре, магнитограмму звезды, карту движения материи на поверхности (синий цвет - в сторону спутника, красный - от спутника), а также снимок в ультрафиолетовом диапазоне.

https://ria.ru/20241110/solntse-1982972544.html

https://ria.ru/20241029/kometa-1980627201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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наса