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Опубликованы новые высококачественные снимки Солнца - РИА Новости, 21.11.2024
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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
02:15 21.11.2024 (обновлено: 02:43 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/solntse-1984926002.html
Опубликованы новые высококачественные снимки Солнца
Опубликованы новые высококачественные снимки Солнца - РИА Новости, 21.11.2024
Опубликованы новые высококачественные снимки Солнца
Опубликованы наиболее точные и высококачественные из доступных снимки поверхности Солнца, сделанные аппаратом Solar Orbiter, разработанным Европейским... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T02:15
2024-11-21T02:43
наука
наса
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Опубликованы наиболее точные и высококачественные из доступных снимки поверхности Солнца, сделанные аппаратом Solar Orbiter, разработанным Европейским космическим агентством (ЕКА) при участии НАСА, сообщает ЕКА."Взгляните на четыре новых изображения Солнца, полученных с помощью Solar Orbiter, собранных на основе наблюдений с высоким разрешением", - говорится в публикации.Агентство указывает, что снимки собраны из изображений, сделанных 22 марта 2023 года. Каждая "мозаика" , утверждает агентство, состоит из 25 изображений, снятых в течение более четырех часов, а диаметр диска Солнца на оригинальных изображениях составляет почти 8 тысяч пикселей. По данным ЕКА, снимки были сделаны на расстоянии менее 74 миллионов километров от Солнца, что составляет около половины дистанции от звезды до Земли - столь близким расположением аппарата к Солнцу также обусловлено количество изображений, из которых состоит каждый снимок. Также благодаря новым технологиям обработки данных в будущем, надеются ученые, процесс подготовки подобных снимков будет идти быстрее - в ЕКА выражают надежду, что зонд сможет предоставлять подобные снимки дважды в год.К публикации ЕКА прилагает изображения Солнца в видимом человеческому глазу спектре, магнитограмму звезды, карту движения материи на поверхности (синий цвет - в сторону спутника, красный - от спутника), а также снимок в ультрафиолетовом диапазоне.
https://ria.ru/20241110/solntse-1982972544.html
https://ria.ru/20241029/kometa-1980627201.html
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Наука, НАСА
Опубликованы новые высококачественные снимки Солнца

ЕКА опубликовало новые снимки Солнца, сделанные зондом Solar Orbiter

© European Space AgencyИзображение Солнца под ультрафиолетовым излучением
Изображение Солнца под ультрафиолетовым излучением - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© European Space Agency
Изображение Солнца под ультрафиолетовым излучением. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Опубликованы наиболее точные и высококачественные из доступных снимки поверхности Солнца, сделанные аппаратом Solar Orbiter, разработанным Европейским космическим агентством (ЕКА) при участии НАСА, сообщает ЕКА.
"Взгляните на четыре новых изображения Солнца, полученных с помощью Solar Orbiter, собранных на основе наблюдений с высоким разрешением", - говорится в публикации.
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Агентство указывает, что снимки собраны из изображений, сделанных 22 марта 2023 года. Каждая "мозаика" , утверждает агентство, состоит из 25 изображений, снятых в течение более четырех часов, а диаметр диска Солнца на оригинальных изображениях составляет почти 8 тысяч пикселей. По данным ЕКА, снимки были сделаны на расстоянии менее 74 миллионов километров от Солнца, что составляет около половины дистанции от звезды до Земли - столь близким расположением аппарата к Солнцу также обусловлено количество изображений, из которых состоит каждый снимок. Также благодаря новым технологиям обработки данных в будущем, надеются ученые, процесс подготовки подобных снимков будет идти быстрее - в ЕКА выражают надежду, что зонд сможет предоставлять подобные снимки дважды в год.
К публикации ЕКА прилагает изображения Солнца в видимом человеческому глазу спектре, магнитограмму звезды, карту движения материи на поверхности (синий цвет - в сторону спутника, красный - от спутника), а также снимок в ультрафиолетовом диапазоне.
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