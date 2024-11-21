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Слуцкий прокомментировал ордер МУС на арест Нетаньяху - РИА Новости, 21.11.2024
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18:21 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/slutskiy-1985066916.html
Слуцкий прокомментировал ордер МУС на арест Нетаньяху
Слуцкий прокомментировал ордер МУС на арест Нетаньяху - РИА Новости, 21.11.2024
Слуцкий прокомментировал ордер МУС на арест Нетаньяху
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что в случае с ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест израильского премьера... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:21
2024-11-21T18:21
в мире
израиль
палестина
россия
биньямин нетаньяху
леонид слуцкий (политик)
йоав галант
международный уголовный суд
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что в случае с ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху станет показательной реакция Запада на его выполнение. "Россия не признает юрисдикцию МУС. Но здесь важно не отношение нашей страны к деятельности этой организации, а стран коллективного Запада", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что будет очень показательно, согласятся ли они выполнять предписанный ордер в отношении Нетаньяху или проигнорируют "в угоду США". "Это станет лакмусовой бумажкой в отношении фирменных "двойных стандартов", - добавил Слуцкий. Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года. Канцелярия израильского премьера обвинила МУС в предвзятости и антисемитизме, назвав войну с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа "справедливой", так как палестинские радикалы 7 октября 2023 года устроили "крупнейшую резню еврейского народа со времен Холокоста". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241121/netanyakhu--1985064924.html
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в мире, израиль, палестина, россия, биньямин нетаньяху, леонид слуцкий (политик), йоав галант, международный уголовный суд, хамас
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Леонид Слуцкий (политик), Йоав Галант, Международный уголовный суд, ХАМАС
Слуцкий прокомментировал ордер МУС на арест Нетаньяху

Слуцкий: реакция Запада на ордер МУС на арест Нетаньяху будет показательной

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что в случае с ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху станет показательной реакция Запада на его выполнение.
"Россия не признает юрисдикцию МУС. Но здесь важно не отношение нашей страны к деятельности этой организации, а стран коллективного Запада", - сказал он РИА Новости.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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Вчера, 18:09
Депутат отметил, что будет очень показательно, согласятся ли они выполнять предписанный ордер в отношении Нетаньяху или проигнорируют "в угоду США".
"Это станет лакмусовой бумажкой в отношении фирменных "двойных стандартов", - добавил Слуцкий.
Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
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В ООН прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху
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Канцелярия израильского премьера обвинила МУС в предвзятости и антисемитизме, назвав войну с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа "справедливой", так как палестинские радикалы 7 октября 2023 года устроили "крупнейшую резню еврейского народа со времен Холокоста".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Вчера, 16:10
 
В миреИзраильПалестинаРоссияБиньямин НетаньяхуЛеонид Слуцкий (политик)Йоав ГалантМеждународный уголовный судХАМАС
 
 
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